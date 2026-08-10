El eclipse se verá con calor: hasta 39 grados y noches tropicales en Castilla y León

La última semana de la canícula llega a Castilla y León con más calor.

A pocos días de que este periodo climático termine oficialmente el próximo 15 de agosto, una nueva configuración anticiclónica favorecerá un ascenso progresivo de las temperaturas en la comunidad, con el miércoles y el jueves como jornadas especialmente cálidas.

El episodio coincidirá además con el eclipse total de Sol del miércoles, que podrá observarse desde Castilla y León.

La previsión apunta a una jornada de cielos poco nubosos o despejados en buena parte de la comunidad, aunque con algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas en el extremo nororiental y alguna nube de evolución en la Cordillera Cantábrica.

El calor será uno de los protagonistas. Zamora alcanzará los 39 grados el miércoles, mientras que Valladolid y Salamanca llegarán a los 38 ºC.

Burgos y Palencia se situarán en 37 ºC, León, Segovia y Soria alcanzarán los 36 ºC y Ávila se quedará en 35 ºC.

Pero las temperaturas elevadas no se limitarán a las horas centrales del día. Las noches también serán especialmente cálidas, con mínimas que se mantendrán muy por encima de lo habitual para estas fechas.

El miércoles, las temperaturas nocturnas oscilarán entre los 16 ºC de León y Salamanca y los 20 ºC de Segovia, mientras Ávila, Palencia y Zamora partirán de 19 ºC.

Más calor el jueves

El episodio ganará intensidad durante la jornada del jueves. Las temperaturas máximas volverán a subir ligeramente en varias provincias y alcanzarán de nuevo los 39 ºC en Valladolid y Zamora.

Burgos y Palencia llegarán a 38 ºC, mientras León, Salamanca y Segovia se situarán en torno a los 37 ºC. Soria alcanzará los 37 ºC y Ávila se quedará en 36 ºC.

Las mínimas también serán elevadas. Segovia podría registrar 22 ºC durante la noche, mientras Ávila, Palencia, Valladolid, Zamora y León se moverán en torno a los 19 ºC. Salamanca partirá de 17 ºC y Burgos y Soria de 18 ºC.

El jueves predominarán de nuevo los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante la segunda mitad de la jornada crecerá la nubosidad de evolución en el tercio sur y este de Castilla y León.

No se descarta algún chubasco aislado acompañado de tormenta.

El calor también se queda durante la noche

Uno de los aspectos más destacados de este episodio será precisamente el comportamiento de las temperaturas mínimas.

La estabilidad atmosférica y la persistencia de una masa de aire cálido dificultarán que los termómetros bajen durante la madrugada.

En Castilla y León, las previsiones apuntan a noches especialmente cálidas, aunque las mínimas previstas en las capitales no alcanzan por ahora el umbral de 25 ºC que define una noche tórrida.

Sí se esperan, en cambio, numerosas noches tropicales —aquellas en las que la temperatura no baja de los 20 ºC— en distintos puntos de la comunidad, especialmente durante la noche del jueves al viernes.

El episodio responde al fortalecimiento de una dorsal anticiclónica que favorecerá la llegada y el estancamiento de una masa de aire muy cálido sobre la Península.

El ascenso será gradual y alcanzará uno de sus momentos de mayor intensidad entre el miércoles y el jueves.

Además, la situación atmosférica favorecerá la presencia de polvo en suspensión, que afectará principalmente a la mitad sur peninsular, aunque podrá alcanzar también puntos del norte.

Zamora, Valladolid y Salamanca, las más calurosas

Por provincias, Zamora será la capital castellano y leonesa que registre las máximas más elevadas, con 39 ºC tanto el miércoles como el jueves. Valladolid se quedará a las puertas de los 40 grados, con 38 ºC el miércoles y 39 ºC el jueves.

Salamanca alcanzará 38 ºC ambos días, mientras Palencia pasará de 37 a 38 ºC. Burgos llegará a 37 ºC el miércoles y 38 ºC el jueves. En el resto de capitales, las máximas oscilarán entre los 35 y los 37 ºC.

El calor, por tanto, será intenso en prácticamente toda Castilla y León durante los próximos días, aunque el episodio tendrá especial incidencia en las horas nocturnas por la dificultad para que las temperaturas desciendan.

La situación comenzará previsiblemente a perder intensidad hacia el viernes, aunque todavía se mantendrán valores elevados en buena parte del interior peninsular.