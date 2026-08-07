El PP cita a tres ministros en el Senado y advierte de "una nueva invasión": "Hay más seguridad en La Mareta que en Ceuta"

La vicesecretaria nacional de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, visita la ciudad de León acompañada por el senador Jorge García Vega, la procuradora María José Álvarez y la concejala del Ayuntamiento de León Ana Franco Carlos S. Campillo Ical

El Partido Popular (PP) ha optado por mover ficha y tratar de adelantar las previsiones del Gobierno de España de comparecer en el Congreso a finales de agosto, citando a al menos tres ministros a dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta en el Senado el 12, 13 y 17 de agosto.

Así lo ha trasladado este viernes, 7 de agosto, la vicesecretaria nacional de Coordinación Sectorial del PP, Alma Azcurra, durante una visita a León, donde ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya ido de vacaciones después de reconocer que se había sufrido "el mayor ataque a la integridad territorial de nuestro Estado en toda nuestra historia democrática".

"Hay más despliegue de seguridad en La Mareta en este momento que en la frontera de Ceuta", ha precisado en alusión a la residencia veraniega del presidente socialista en Las Palmas de Gran Canaria.

Y es que la dirigente 'popular' considera necesario que los ministros responsables comparezcan cuanto antes y no se alargue hasta finales de agosto, ya que "se cumple una semana y seguimos sin tener las explicaciones que necesitamos", más si cabe cuando "ya sabemos que hay una nueva convocatoria para que se produzca una nueva invasión el próximo 15 de agosto".

De esta forma, frente al intento del Ejecutivo central de llevar a sus ministros al Congreso de los Diputados a dar explicaciones a finales de este mes, el PP ha solicitado la convocatoria en el Senado de las comisiones de Interior, Defensa y Exteriores para que Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares comparezcan.

Mientras estas ya tendrían fechas, provocando una disputa parlamentaria que posiblemente el Gobierno trate de sortear, el PP también ha pedido la convocatoria de la Comisión de Seguridad Nacional, aún sin día fijado, a la que también tendría que acudir Félix Bolaños.

Azcurra ha recordado que los ministros del Ejecutivo tienen la "obligación legal" de acudir a estas comisiones y ha defendido que "no hay ninguna relación de prelación entre las cámaras y el control al Gobierno lo deciden las Cortes Generales, no ellos".

La dirigente 'popular' ha incidido en la necesidad de saber qué es lo que ocurrió en Ceuta, pero también conocer "qué va a hacer el Gobierno para evitar que vuelva a suceder", además de que considera que tiene que producirse una asunción de responsabilidades políticas, ya que hasta ahora lo "único" que ha pasado es el cese de una funcionaria por hacer públicos datos "que nos correspondía saber a todos los españoles".

También ha reclamado al propio Sánchez a que dé por finalizadas sus vacaciones "inmediatamente" porque "la crisis no ha terminado y porque tenemos una nueva amenaza el próximo 15 de agosto".

"Los representantes públicos no tenemos un contrato laboral, tenemos un mandato representativo y este último no tiene vacaciones porque la soberanía nacional, la integridad territorial del Estado y los intereses de España no se van de vacaciones", ha sentenciado.

Final del mundial

Por otro lado, Azcurra ha solicitado que España se aparte de la organización del Mundial 2030 en caso de que FIFA finalmente se decante por otorgarle la disputa de la final a Marruecos y ha exigido al Gobierno que defienda que se juegue en Madrid.

"Porque somos campeones del mundo, porque somos una potencia mundial en el fútbol, porque acogemos la mayor parte de las sedes, porque lideramos la organización desde el principio y porque nos lo hemos ganado", ha precisado.

Ático de la Comunidad de Madrid

Preguntada por los periodistas en cuanto a la polémica por el ático propiedad de la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso, Azcurra ha recalcado que tanto la presidenta como el Gobierno autonómico han dado "las explicaciones oportunas".

En cualquier caso, ha emplazado a quien crea que no son suficientes a recurrir a los "mecanismos legales y los que correspondan para pedir la información que consideren".

En cualquier caso, ha invitado a pensar "más en los problemas de los españoles y menos en lo de los políticos", ya que el país "vive una crisis muy importante en los últimos días".

"El Gobierno de España no ha demostrado ninguna coordinación ni ninguna voluntad de ayuda a la hora de afrontarla. Pero sorprendentemente han mostrado una extraña coordinación, en redes sociales y en medios para denunciar estos hechos", ha apuntado.

Por eso, ha deseado que "ojalá que esta coordinación para denunciar el tema del inmueble de la Comunidad de Madrid la hubieran demostrado para hacer frente a las crisis que están afectando a los españoles".