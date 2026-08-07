Conciliamos Verano bate récords en Castilla y León con más de 7.800 niños y amplía el servicio hasta la vuelta al cole

Niños jugando y disfrutando en el programa Conciliamos en el Centro Cultural de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca). Cedida.

Cada vez son más las familias de Castilla y León que recurren al programa 'Conciliamos' para encajar los horarios laborales durante el verano. En este segundo turno de agosto y primeros de septiembre, más de 7.800 niños de entre 3 y 12 años participan en estas actividades, lo que supone un 5% más que el año pasado.

La gran novedad de este verano es que las actividades del programa se prolongarán hasta la víspera del día de empezar el 'cole'.

La Junta busca tapar ese incómodo "hueco" de primeros de septiembre en el que las vacaciones escolares continúan pero muchos padres ya han vuelto a sus puestos de trabajo.

Para dar cobertura a todo el territorio, el programa se ha desplegado en 200 colegios e instalaciones municipales de 188 pueblos y ciudades, volcándose especialmente en el medio rural.

Niños jugando y disfrutando en el programa Conciliamos en el Centro Cultural de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca). Cedida.

En los municipios de menos de 3.000 habitantes, basta con que cinco familias soliciten el servicio para que las actividades salgan adelante, facilitando la vida diaria en los pueblos de la Comunidad.

El crecimiento ha sido generalizado en toda la Comunidad durante esta segunda fase. Ávila encabeza las subidas porcentuales con un 17,5 % más de alumnos (435 menores), seguida por Burgos, que crece un 12,1 % hasta alcanzar los 1.267 participantes.

León registra un alza del 9,4 % con 531 niños más, mientras que Segovia sube un 7,4 % con 1.056 usuarios. Estas cifras se suman a las registradas en el primer turno veraniego, que ya anotó más de 11.500 inscritos.

El programa mantiene congeladas sus tarifas, ajustadas en función de los ingresos familiares. La plaza es totalmente gratuita para rentas inferiores a 9.000 euros anuales, mientras que el coste diario se fija en cuatro euros para tramos de hasta 18.000 euros y en seis euros para rentas superiores.

Niños durante la narración de cuento con la monitora Dankya Blanco en el Programa Conciliamos en Aldeadávila de la Ribera. Cedida.

Asimismo, se contemplan exenciones del 100 % para familias numerosas de categoría especial, víctimas de violencia de género o terrorismo y menores bajo tutela o en programas de acogida temporal.