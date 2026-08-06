Vox sostiene que el PP en Castilla y León rechazará el reparto de menas y descarta una crisis como en 2024

José María Figaredo junto a Carlos Pollán en una de las visitas realizadas a León. ICAL

Vox mantiene su rechazo al reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas y asegura que, en Castilla y León, el Gobierno de coalición con el Partido Popular se opondrá a cualquier traslado que impulse el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, afirmó este jueves que el PP está trasladando a Vox en las comunidades donde ambos gobiernan que rechazará el reparto de menores procedentes de Ceuta.

Al tiempo que descartó que esta cuestión vaya a provocar una ruptura de los ejecutivos autonómicos, como ocurrió en 2024.

"Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos indican que se van a oponer", aseguró Figaredo en declaraciones a Cuatro, insistiendo en que el escenario actual "es diferente" al del pasado año.

El dirigente de Vox defendió que, según la interpretación de su partido, "se va a cumplir la ley" y sostuvo que "los menores no tienen que repartirse", sino que "España tiene una obligación internacional de devolver a los menores con sus padres".

A su juicio, un eventual traslado entre comunidades "aumentaría el tiempo para llevar a cabo esa devolución".

"El Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que es devolverlos ya a Marruecos", sentenció.

Figaredo rechazó además que exista riesgo de ruptura con el PP en los gobiernos autonómicos.

"Por el momento no hay orden de reparto", afirmó, calificando de "política ficción" cualquier especulación sobre una crisis entre ambos partidos.

El diputado explicó que la situación difiere de la vivida en 2024, cuando Vox abandonó los gobiernos autonómicos tras respaldar los consejeros del PP un reparto de menores en una conferencia sectorial.

En esta ocasión, aseguró que el procedimiento se sustenta en un real decreto aprobado en 2025 y reiteró que Vox "peleará" para impedir ese reparto.

Además, anunció que la formación impulsará "todas las acciones judiciales que correspondan para perseguir a este Gobierno de España y para que pague por todos los incumplimientos que haga de la ley".

En la línea de Pollán

Las declaraciones de Figaredo van en la misma línea que la opinión expresada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en la Comunidad, Carlos Pollán, quien ya avanzó este miércoles que el Ejecutivo autonómico rechazará cualquier reparto de menores migrantes no acompañados.

"Castilla y León, como en el resto de gobiernos donde esté Vox, se opondrá a cualquier reparto de menores inmigrantes que plantee Sánchez", aseguró Pollán en un mensaje publicado en la red social X.

El dirigente autonómico recordó además que esa postura forma parte del acuerdo de Gobierno suscrito entre PP y Vox en Castilla y León y defendió que "la solución no es repartir el problema por toda España, sino controlar las fronteras y garantizar la repatriación de quienes han entrado ilegalmente".

"Si se trata de menores, deben regresar con sus padres", añadió.