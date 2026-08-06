El PSOE acusa a la Junta de llegar "mes y medio tarde" a la crisis de la enfermedad de Newcastle

El coordinador del área de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del PSOECyL, Miguel Ángel Blanco, analiza asuntos de actualidad en materia de agricultura y ganadería. Miriam Chacón / ICAL .

El PSOE de Castilla y León ha cargado este jueves contra la gestión de la Junta ante la crisis provocada por la enfermedad de Newcastle en el sector avícola.

Además ha denunciado la "tardanza" con la que, a su juicio, el Ejecutivo autonómico está respondiendo a una situación que ya afecta a varias provincias de la Comunidad.

El coordinador del área de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del PSOECyL, Miguel Ángel Blanco, analizó la actualidad del sector agrario y ganadero y criticó la actuación de la Consejería de Agricultura.

"Frente a la situación que está llevando al límite al sector en Castilla y León no se están tomando decisiones. Se va a los sitios, pero no se toman acciones y, cuando se adopta alguna medida, siempre se llega tarde", afirmó Blanco.

Además responsabilizó a la Junta de una gestión que calificó de "insuficiente" y aseguró que, con las competencias delegadas en Vox, "se llega tarde a todos los problemas".

El dirigente socialista recordó que la primera granja afectada por la enfermedad de Newcastle se detectó el pasado 15 de junio, mientras que la primera medida aprobada por la Junta no llegó hasta el Consejo de Gobierno del 30 de julio.

"Ha pasado mes y medio desde la primera declaración, cuando ya había tres provincias afectadas, 27 explotaciones perjudicadas y miles de aves sacrificadas", señaló.

En este sentido, cuestionó que la principal decisión adoptada fuera la declaración de emergencia. "Si 45 días después se declara la emergencia, la pregunta es evidente: ¿no era mejor haberlo hecho antes?", planteó.

Asimismo, Blanco se refirió a la partida de 1,5 millones de euros anunciada por la Junta para compensar los daños derivados del sacrificio obligatorio de aves, aunque consideró que resulta insuficiente. "Nos hacemos una pregunta: ¿no hay ninguna medida para la recuperación del sector?", manifestó.

El responsable socialista también criticó el retraso en la adopción de medidas preventivas relacionadas con la vacunación. "Hasta ayer el consejero de Agricultura no atendió la petición de reunión para dotar al sector de vacunas, que ni siquiera serán obligatorias hasta el 1 de septiembre", indicó.

A juicio del PSOE, la Junta "está siendo incapaz de parar esta crisis avícola y de dotar de los medios suficientes para paliar las consecuencias que va a tener en un sector tan importante como es el avícola".

Blanco recordó además que el Grupo Socialista registró el pasado mes de junio una Proposición No de Ley (PNL) con varias iniciativas para afrontar la crisis. Entre ellas, reclamaba líneas de ayudas para las explotaciones afectadas, un programa de apoyo para los trabajadores que tuvieran que paralizar su actividad, un refuerzo de la vigilancia sanitaria y la creación de una mesa de seguimiento para coordinar las actuaciones.

"Parece que ayer hemos conseguido que la vigilancia sanitaria empiece a hacerse, pero, repito, mes y medio tarde", lamentó.

"Cada vez que hay un problema, el PP y Vox, la Junta, o no aparecen o aparecen tarde, cuando ya tienen el agua al cuello", concluyó.