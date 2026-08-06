Es oficial: nuevas ayudas directas de 5.500 euros a autónomos y pymes afectados por los incendios

La Junta de Castilla y León ha activado una nueva línea de ayudas directas de 5.500 euros para autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) cuya actividad se haya visto interrumpida por los incendios registrados durante el verano de 2026.

La medida pretende aportar liquidez inmediata a los negocios afectados y evitar el cierre de empresas en las zonas más castigadas por el fuego.

La convocatoria, publicada por la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), está dirigida a los negocios ubicados en los municipios y localidades evacuadas e incluidas en los listados oficiales de la Junta.

Se trata de una ayuda no reembolsable y de concesión inmediata, por lo que los beneficiarios no tendrán que devolver el importe recibido. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2026.

La Junta también ha modificado las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de empresas con el objetivo de favorecer la recuperación económica de las localidades afectadas por los incendios.

Gracias a este cambio, las nuevas empresas que se constituyan en estos municipios podrán acceder a subvenciones de hasta el 75 % del coste subvencionable, frente al límite general del 50 % que se aplica en el resto de Castilla y León.

El objetivo es incentivar el emprendimiento y favorecer que la actividad económica vuelva cuanto antes a las zonas perjudicadas por los incendios.

Cambios en las ayudas a la inversión para las pymes

Las empresas que ya están en funcionamiento también podrán beneficiarse de mejoras en las ayudas para proyectos de inversión.

Las nuevas condiciones permitirán financiar actuaciones como la apertura de nuevos establecimientos, la ampliación de instalaciones, la diversificación de la producción o la modernización de procesos.

Las subvenciones alcanzarán el 35 % de la inversión para pequeñas empresas y el 25 % para medianas empresas.

En aquellas provincias donde la normativa europea permite una mayor intensidad de ayudas, como ocurre en Ávila, los porcentajes podrán llegar hasta el 45 % para pequeñas empresas y el 35 % para medianas.

Estas ayudas podrán destinarse tanto a la adquisición de activos materiales e inmateriales como a los gastos necesarios para poner en marcha nuevas actividades económicas. El plazo de solicitud finalizará el 31 de diciembre de 2026.

Préstamos bonificados para mejorar la liquidez

El paquete de medidas incluye además nuevas líneas de financiación para autónomos, pymes y empresas de mediana capitalización mediante préstamos avalados por Iberaval.

A través del programa ICECYL Financia, los negocios podrán acceder a financiación en condiciones preferentes para acometer inversiones, impulsar proyectos de expansión o cubrir necesidades de liquidez y circulante.

La Junta bonificará parte de los costes financieros de estos préstamos y, en determinados supuestos, los autónomos y microempresas con menos de diez trabajadores podrán beneficiarse incluso de la bonificación total de los gastos financieros.

Cómo solicitar las ayudas

Las empresas interesadas pueden obtener información sobre la convocatoria a través del correo electrónico infoempresas.incendios@jcyl.es y del teléfono 012, habilitados por la Junta para resolver dudas sobre estas ayudas.

Con este paquete de medidas, el Ejecutivo autonómico busca acelerar la recuperación económica de los municipios afectados por los incendios de 2026, proteger el tejido empresarial y favorecer el mantenimiento del empleo en las zonas más castigadas por el fuego.