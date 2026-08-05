El PSOECyL pregunta a Mañueco si va a ceder a Vox la valoración de los casos de violencia de género

La vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León, Nuria Rubio, y la secretaria de Igualdad, Lorena Valle, en una imagen de archivo. Peio García Ical

El PSOE de Castilla y León, a través de su secretaria de Igualdad, Lorena Valle, ha preguntado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), si, como en Andalucía, pretende ceder a Vox la gestión de las unidades de valoración de la violencia de género.

Los socialistas cuestionan la "deriva" de PP y Vox en esta materia en Castilla y León y han considerado que "con 33 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año no se puede frivolizar".

"No se puede jugar con las políticas de igualdad para satisfacer a la extrema derecha ni convertir la protección de las víctimas en una moneda de cambio para mantener gobiernos", ha incidido Valle.

Y es que, según la responsable de Igualdad del PSOE en la Comunidad, lo sucedido en Andalucía "demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el PP para conservar el poder".

Más en concreto, ha hecho hincapié en que "cada cesión a la extrema derecha supone un paso atrás en igualdad y un grave error cuando lo que está en juego es la protección de las mujeres".

De esta manera, ha recordado que la decisión se ha dado cuando estamos en un "momento especialmente dramático", representando cada una de las 33 mujeres asesinadas este año "un fracaso colectivo y una llamada a reforzar los recursos públicos, la prevención y la protección de las víctimas".

"Con estas cifras no se puede frivolizar. No se puede jugar con las políticas de igualdad para satisfacer a la extrema derecha ni convertir la protección de las víctimas en una moneda de cambio para mantener gobiernos", ha insistido.

Precisamente, Valle ha avanzado una "preocupante senda de retroceso" y ha recordado que Mañueco "eliminó la Consejería de Igualdad, rebajando el peso institucional de estas políticas y enviando un mensaje profundamente equivocado".

Para la dirigente socialista, la igualdad "no puede perder rango cada vez que el PP necesita los votos de Vox" y ha lamentado que Castilla y León siga con una Ley contra la Violencia de Género con más de 15 años de vigencia, "sin adaptarla a las nuevas realidades reconocidas por el Pacto de Estado".

Precisamente, ha remarcado que el PSOE de Castilla y León ya registró en junio una Proposición de Ley en las Cortes para adaptar la normativa autonómica, reforzar la protección integral de las víctimas y actualizar una ley que lleva 15 años sin modificarse.

Paralelamente, ha criticado que el PP "da pasos atrás y cede ante las exigencias de la extrema derecha" y ha subrayado que las mujeres "necesitan gobiernos que refuercen su protección, no ejecutivos que cedan competencias o rebajen el compromiso institucional para contentar a quienes niegan la violencia machista".

En este contexto, Valle exige a Mañueco que "recupere el liderazgo institucional en materia de igualdad" y lleve a cabo la actualización de la ley, garantizando que "ninguna decisión política supondrá un retroceso en la protección de las mujeres".