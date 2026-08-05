El PSOE exige a la Junta un plan urgente ante la brecha salarial de hasta 14.000 euros en Atención Primaria

La portavoz de sanidad del grupo parlamentario socialista en las cortes de Castilla y León, Virginia Jiménez Campano. PSOE CyL. X.

El PSOE de Castilla y León ha elevado la presión sobre el Gobierno regional tras registrar una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes con la que exige un plan urgente para acabar con el déficit salarial que sufre el personal del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl).

Según ha denunciado la portavoz socialista de Sanidad, Virginia Jiménez Campano, los profesionales sanitarios y de gestión de la Comunidad llegan a percibir "hasta 14.000 euros menos al año que sus homólogos en las comunidades autónomas mejor retribuidas".

La iniciativa parlamentaria insta al Ejecutivo presidido por Alfonso Fernández Mañueco a abrir "de manera inmediata" una mesa específica de negociación salarial y dotar un plan presupuestario con objetivos concretos para revisar al alza los complementos autonómicos, específicos y de productividad fija.

Jiménez remarca que la dispersión geográfica, la cronicidad y el envejecimiento poblacional en la Comunidad exigen un esfuerzo añadido que no se ve recompensado en las nóminas, situando a la región «a la cola» en condiciones retributivas.

Asimismo, la propuesta del PSOE hace especial hincapié en la necesidad de articular incentivos económicos para las plazas de difícil cobertura con el fin de frenar la fuga de profesionales hacia otros territorios y captar talento en Atención Primaria, hospitales comarcales, zonas rurales, urgencias y especialidades deficitarias.

"La Junta no puede limitarse a decir que faltan profesionales mientras Castilla y León compite en peores condiciones que otros territorios; pagar peor tiene consecuencias", ha concluido Jiménez.