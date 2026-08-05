Ya es oficial: 234 plazas gratuitas en la Escuela de Formación Juvenil para impulsar el empleo en Castilla y León

La Junta de Castilla y León vuelve a echar una mano a los jóvenes de la Comunidad que buscan formarse y abrirse hueco en el mercado laboral.

El Boletín Oficial de la Comunidad (BOCYL) ha publicado este miércoles los nuevos cursos de la Escuela de Formación Juvenil para el otoño de 2026: una batería de talleres y clases 100 % gratuitas que ofrece 190 plazas formativas, además de otras 44 pensadas para hacer las prácticas.

El plan, gestionado por la Dirección General de Juventud, busca dar un empujón a la carrera de todos los que se mueven en el mundo del ocio, el tiempo libre y la animación.

Ya se encuentra abierto el plazo de solicitud de plaza, siendo su fecha límite el 9 de septiembre hasta las 14:00 horas.

Las listas provisionales saldrán a la luz el 17 de septiembre y las definitivas se conocerán el 23, con la idea de arrancar los talleres a lo largo de octubre.

En cuanto al reparto de plazas, 20 serán para el curso de Monitor de Nivel y otras 20 para el de Profesor de Formación.

Las 150 restantes se reservan para cursos de especialización en temas muy prácticos y demandados: desde comunicación digital o resolución de conflictos, hasta prevención de riesgos en actividades de agua y cuerdas o cómo diseñar recursos didácticos para la formación por internet.

Por su parte, las 44 plazas de prácticas facilitarán la titulación de futuros monitores e informadores juveniles.

Al estar íntegramente financiados por el Gobierno autonómico, todos los cursos serán gratuitos.

Además, varias de las acciones formativas incluirán alojamiento y manutención sin coste en el Albergue Juvenil Castilla de Palencia para facilitar la asistencia de alumnos de las distintas provincias.

A la hora de seleccionar a los participantes se priorizará a los residentes en Castilla y León, valorando la vinculación asociativa y diversas circunstancias socioeconómicas para garantizar la igualdad de oportunidades.