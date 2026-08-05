La Junta logra que los laboratorios suministren 215 millones de dosis de la vacuna de la enfermedad de Newcastle

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha reforzado la coordinación con los laboratorios fabricantes de vacunas frente a la enfermedad de Newcastle con el objetivo de garantizar un suministro estable de dosis y proteger las explotaciones avícolas de Castilla y León.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, acompañado por el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García García, ha mantenido una reunión con responsables de varios laboratorios cuyas plantas de producción están ubicadas en la Comunidad.

Durante el encuentro se analizaron las existencias disponibles, la capacidad de fabricación y las previsiones de abastecimiento para lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027.

Castilla y León cuenta con uno de los sectores avícolas más importantes de España, con un papel estratégico en la producción de carne y huevos, además de su contribución al empleo y a la actividad económica en numerosas zonas rurales.

Por ello, la Junta considera prioritario reforzar las medidas de prevención y control sanitario que garanticen la continuidad y estabilidad de las explotaciones.

La reunión da cumplimiento al compromiso adquirido por el consejero en las Cortes de situar la sanidad animal entre las prioridades de la Consejería.

“Las vacunas tienen que llegar a tiempo y, en primer lugar, allí donde existen focos. Cada día cuenta para contener la enfermedad, evitar su propagación y proteger las explotaciones”, afirmó Joaquín Antonio Pino.

215 millones de dosis al año

Las necesidades de vacunación frente a la enfermedad de Newcastle en Castilla y León se estiman en torno a 215 millones de dosis anuales.

Según trasladaron los laboratorios, esta demanda podrá cubrirse gracias al incremento del ritmo de fabricación y al suministro que ya se está realizando.

Los fabricantes expresaron además su disposición a mantener una coordinación permanente con la Consejería para anticiparse a las necesidades derivadas de la evolución epidemiológica y evitar posibles tensiones en el abastecimiento.

La vacunación obligatoria comenzó este mes de agosto en las provincias de Valladolid y Segovia y se extenderá a partir de septiembre al resto de la Comunidad.

En este sentido, el consejero solicitó a los laboratorios que prioricen, en la medida de lo posible, el envío de dosis a las zonas donde se hayan detectado focos antes de atender las necesidades del resto de Castilla y León y de España.