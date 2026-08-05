Castilla y León revalida su liderazgo educativo al superar a España y la OCDE en alumnado excelente

Castilla y León vuelve a situarse entre las comunidades autónomas con mejores resultados educativos al registrar un 15,1% de alumnado de alto rendimiento.

Un porcentaje que supera tanto la media nacional, situada en el 10,6 %, como la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que alcanza el 13,7%.

Los últimos indicadores internacionales sitúan de nuevo a la Comunidad entre los sistemas educativos de referencia en España y Europa.

Según los datos difundidos este miércoles por la Consejería de Educación, aproximadamente uno de cada seis estudiantes castellanos y leoneses alcanza niveles de excelencia académica.

Los resultados reflejan además que el alumnado de Castilla y León obtiene un rendimiento superior al promedio español en competencias clave como Matemáticas, Lectura y Ciencias, consolidando una trayectoria que la mantiene entre las comunidades con mejores indicadores educativos.

Desde la Junta de Castilla y León destacan que estas cifras son "el reflejo del esfuerzo conjunto de alumnado, profesorado, familias y centros educativos, así como de una apuesta sostenida por la calidad educativa, la equidad y la mejora continua".

La consejera de Educación, María Pardo, aseguró que el Ejecutivo autonómico mantendrá la línea de trabajo desarrollada en los últimos años.

"Nuestro objetivo no es cambiar un modelo que ofrece excelentes resultados, sino seguir fortaleciéndolo para responder a los nuevos desafíos sociales, tecnológicos y demográficos", señaló.

En este sentido, añadió que la Junta continuará impulsando medidas dirigidas a "reforzar la calidad educativa, garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer el desarrollo del talento de todo el alumnado".

Con estos datos, Castilla y León refuerza su posición como uno de los sistemas educativos con mejores resultados del país y se mantiene por encima de la media tanto española como de la OCDE en porcentaje de estudiantes con un rendimiento excelente.