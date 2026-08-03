Tres vaguadas se acercan a Castilla y León y dejarán "lluvias y tormentas muy fuertes", según los expertos

En los próximos días se esperan cambios meteorológicos a raíz de tres vaguadas que se espera que puedan dejar "lluvias y tormentas muy fuertes", especialmente en el norte de Castilla y León y algunas comarcas.

Así lo advierte Samuel Biener, el experto meteorólogo de Meteored, que también avisa de una bajada de las temperaturas, aunque con altibajos.

Estas vaguadas son zonas de bajas presiones por la entrada de aire frío, normalmente asociada a una ondulación hacia el sur del chorro polar. En estos meses estivales todo ello se traduce en el desarrollo de fuertes tormentas.

La primera vaguada cruzará el norte peninsular entre este lunes y el martes, reactivando las precipitaciones. Para esta ocasión, no obstante, no se espera una incidencia especialmente importante en Castilla y León.

Los episodios más relevantes en la Comunidad tendrán lugar en la zona norte, sin que se descarten descargas localmente fuertes. En otros puntos del interior podrá haber chaparrones, pero más débiles y dispersos.

A partir del miércoles y hasta el viernes una nueva vaguada disparará el crecimiento de nubosidad diurna en algunas comarcas de Castilla y León.

Será el jueves cuando las tormentas podrían presentar más organización en la zona noroeste, con estructuras capaces de descargar aguaceros muy intensos, granizadas y vientos muy fuertes, según Biener.