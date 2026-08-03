La mejora en los incendios forestales permite rebajar a nivel 0 la situación operativa en Castilla y León

La oleada de incendios forestales 2026 parece dar un pequeño respiro a Castilla y León después de que la Junta haya notificado este lunes, 2 de agosto, el descenso a nivel 0 de la situación operativa en toda la Comunidad.

Así lo ha anunciado el servicio de Medio Ambiente a través de sus canales oficiales, después de que el nivel 2 permaneciese vigente desde el pasado 22 de julio por la simultaneidad de los fuegos y la amenaza a la población.

Tras varias semanas con varios puntos del territorio en jaque por las llamas, la situación ha experimentado en los últimos días una importante mejoría que ha permitido desactivar esta declaración del Plan INFOCAL que reforzaba la coordinación y la gestión de los recursos.

Con el descenso a nivel 0, esto quiere decir que los incendios forestales activos en estos momentos únicamente afectan a bienes de naturaleza forestal y pueden ser controlados con medios y recursos del Plan INFOCAL o de otras administraciones en zona de actuación preferente.

En estos instantes, únicamente hay dos incendios activos con Índice de Gravedad Potencial (IGR) declarado. Son el de Fermoselle (Zamora), en nivel 1, y el de Burgohondo (Ávila), en nivel 2.

Estos son, precisamente, los dos incendios que más han preocupado en estas semanas de verano en Castilla y León. Precisamente, el de la provincia de Ávila es el fuego más grande de la historia de España desde que hay registros después de calcinar más de 50.000 hectáreas.

Afortunadamente, permanece "estable" y sin llama viva, haciendo que las previsiones vayan encaminadas a que pueda ser controlado "más pronto que tarde".

Así lo ha trasladado esta mañana el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, después de la reunión del CECOPI a las 09:00 horas.

Está previsto, también, que se baje el IGR a nivel 1 en las próximas jornadas gracias a la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad.

El personal del operativo se centra ahora en las tareas de refresco y enfriamiento en las zonas que están todavía con una mayor temperatura.