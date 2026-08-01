El negocio de oro del eclipse dispara el turismo: "Han puesto hasta 800 euros la noche por una habitación"

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto ha desatado una elevada demanda turística en Castilla y León, hasta el punto de que varias provincias han alcanzado ya el cien por cien de ocupación hotelera y rural.

Mientras el conjunto del sector confía en que el fenómeno deje un importante impacto económico y sirva para proyectar la imagen de la Comunidad como destino turístico más allá del acontecimiento astronómico.

El presidente de Hosturcyl, Jaime Fernández, asegura en declaraciones a Ical, que el incremento de las reservas está siendo "muy alto", con cifras que alcanzan "hasta un 40 por ciento más que en años anteriores".

Se trata de una demanda que ha llevado a completar la ocupación en provincias como Soria, Ávila, Palencia y Segovia, especialmente en el ámbito rural.

Por su parte, el presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Alojamientos Rurales de Castilla y León, Luis Chico, sitúa la ocupación prevista para esas fechas entre el 90 y el 95 por ciento en el conjunto de la Comunidad, aunque recordó que la disponibilidad de plazas es limitada. "No se han construido dos millones de alojamientos ni dos millones de plazas más, sino que las que hay se van a repartir de la manera que hay", resume.

Ambos coinciden en que el verdadero efecto diferencial del eclipse será el impacto económico derivado de la llegada de miles de visitantes.

En este sentido, Chico destaca que el gasto repercutirá no solo en los alojamientos, sino también en la restauración, los museos, el comercio y la compra de productos locales.

"Todo lo que sea traer gente de fuera supone un incremento no solamente en el alojamiento, sino también en restauración, museos, compras de productos típicos y una serie de gastos adicionales que van a hacer que se incremente notablemente la actividad respecto al año anterior", afirma.

Reservas anticipadas

La elevada expectación provocó que las reservas se hayan adelantado notablemente respecto a un verano habitual.

Según Hosturcyl, muchas se realizaron con unos 25 días más de antelación que otros años, mientras que Luis Chico recuerda que algunos alojamientos comenzaron a recibir reservas hace ya dos años a través de plataformas como Airbnb y Booking, aunque la mayor parte de las contrataciones se concentraron durante este año.

El perfil del visitante también evidencia el carácter excepcional del acontecimiento. Fernández explica que predominan los aficionados a la astronomía, muchos de ellos integrados en grupos organizados por agencias internacionales, junto a parejas y grupos de amigos.

A Castilla y León llegarán visitantes de Estados Unidos, Japón, Canadá y México, además de países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Grecia, Noruega y Dinamarca. En el ámbito nacional, la mayoría de las reservas proceden de Madrid, La Rioja y el País Vasco.

Diferencias en los precios

Aunque ambos representantes coinciden en el extraordinario aumento de la demanda, difieren en el comportamiento de los precios.

Desde Hosturcyl, Jaime Fernández sostiene que, de forma general, "el precio ha sido similar al del año pasado", descartando un incremento generalizado de las tarifas pese a la elevada ocupación.

Sin embargo, Luis Chico señala que la fuerte demanda sí ha llevado a algunos propietarios a elevar los precios durante la semana del eclipse.

Hasta el punto de que "hay gente que ha puesto hasta 800 euros la noche por una habitación", si bien recuerda que se trata de un "mercado libre" y que muchos establecimientos mantienen las tarifas pactadas en reservas realizadas hace dos años.

Un escaparate para Castilla y León

Más allá del impacto económico inmediato, el sector considera que el eclipse constituye una oportunidad para reforzar el atractivo turístico de la Comunidad.

Luis Chico defiende que el fenómeno debe ser "algo más que un alojamiento y un día y 90 segundos" y convertirse en "un escaparate" para mostrar el potencial de Castilla y León a través del enoturismo, la gastronomía, el patrimonio, la naturaleza, la historia o la cultura. "A la astronomía, que en este caso va a ser la reina de la gala, hay que sumarle la ornitología y una variedad de productos que hacen de esta tierra algo único y singular", sostiene.

En la misma línea, Jaime Fernández considera que muchos visitantes aprovecharán su estancia, prevista mayoritariamente entre el 11 y el 14 de agosto, para recorrer diferentes zonas de la Comunidad y participar en las fiestas locales que coinciden esos días. A su juicio, esa experiencia puede favorecer que regresen en el futuro.

Asimismo, Hosturcyl señala que Soria, Burgos, Palencia y León figuran entre las provincias con mejores condiciones para la observación del eclipse, mientras que Luis Chico destaca también el interés despertado en Valladolid.

Ante la elevada afluencia de visitantes, muchos establecimientos hosteleros ya preparan medidas especiales para facilitar el seguimiento del eclipse, con bolsas de pícnic o comida para llevar en lugar del servicio habitual de cenas.

En este contexto, el presidente de Hosturcyl hace un llamamiento a quienes todavía estén planificando el viaje. "Quien quiera comer esos días debe reservar con antelación", advierte, convencido de que la elevada ocupación se trasladará también a los restaurantes durante las jornadas del eclipse.