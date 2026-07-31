UPL y Soria ¡Ya! rescatan la ley para reforzar a los agentes medioambientales y piden el apoyo de los grupos

Los procuradores de UPL y Soria ¡YA!, Alicia Gallego y Ángel Ceña respectivamente, registran en las Cortes la proposición de ley de agentes medioambientales de Castilla y León R. Valtero ICAL

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya!, con el apoyo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), han registrado este viernes la proposición de ley de agentes medioambientales de Castilla y León.

Se trata de una iniciativa que ya fue impulsada en mayo de 2025 por ambas formaciones, y apoyada por el sindicato independiente, pero que, a pesar de ser tomada en consideración en el Parlamento autonómico, no llegó a tramitarse por cuestiones de calendario político.

El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha destacado que se trata de una norma "que crea el cuerpo de agentes medioambientales de Castilla y León".

"Todos los veranos hablamos de incendios y nadie habla de los agentes medioambientales que cuidan el monte los 365 días del año", ha señalado.

Y ha recordado que "los incendios y el cuidado de nuestros montes y del medio natural no conoce calendario".

Un cuerpo específico

"Esta Ley crea un cuerpo específico de agentes medioambientales, una carrera profesional auténtica con tres escalas, darles seguridad en el ejercicio de su profesión, que hagan las guardias en binomio y que estén más protegidos frente a agresiones", ha destacado.

Además, según ha indicado Ceña, contempla la creación de una escuela de agentes medioambientales. "Queremos aportar un granito más de arena a la solución de los problemas medioambientales y de incendios en Castilla y León", ha apuntado.

Y ha señalado que la intención de ambas formaciones y de CSIF es "hacer algo práctico y que sirva". "Creo que los grupos no podrán oponerse a esto, creo que colaborarán y espero que entre todos podamos hacer una ley importante", ha afirmado.

Una normativa "técnica"

Por su parte, la portavoz de UPL, Alicia Gallego, ha confiado en que la iniciativa "esta vez salga adelante" y ha asegurado que "recoge las necesidades de la Comunidad y de las regiones leonesa y castellana".

"Es bueno tener una normativa específica y técnica. No nos sirven parches como los que propuso el PP en cuanto a la prevención y a la forma de tratar a sus propios funcionarios", ha afirmado.

Y ha apuntado que "es una cuestión de seguridad para la ciudadanía y de justicia para los funcionarios".

Dos años "incumpliendo la ley"

La agente medioambiental y delegada de CSIF Sara Mateos ha agradecido a UPL y Soria ¡Ya! que vuelvan a impulsar la iniciativa y ha pedido al resto de grupos de las Cortes que la apoyen.

"Hay muchos agentes que se están jugando la vida en los incendios y en Castilla y León llevamos casi dos años incumpliendo la ley básica de agentes medioambientales y 19 años esperando que se nos incluya en el grupo B", ha denunciado.

Y le ha pedido a la Junta de Castilla y León y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que "reconozca la labor" de los agentes medioambientales "garantizando" sus derechos.

"Esperamos que esta vez no se olviden de los agentes medioambientales ni de los bomberos forestales cuando se termine el verano", ha zanjado.