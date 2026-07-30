Más medios para proteger los montes: cuatro nuevas cuadrillas forestales con siete bomberos durante todo el año

Un bombero forestal trabaja para extinguir un incendio en Castilla y León Brágimo ICAL

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves cuatro nuevos encargos a la empresa pública Tragsa para reforzar el operativo de prevención y extinción de incendios forestales (Infocal) en las provincias de Zamora, Burgos y Soria.

La inversión conjunta asciende a cerca de cinco millones de euros y permitirá mantener operativas cuatro cuadrillas terrestres hasta abril de 2028.

Estos equipos desarrollarán durante todo el año labores de prevención, restauración y conservación de los montes, además de incorporarse a las tareas de extinción cuando las circunstancias lo requieran.

Del total de la inversión, dos actuaciones corresponden a la provincia de Zamora. La primera, con un presupuesto de 1,23 millones de euros, estará destinada a la comarca forestal de Sayago.

Donde la cuadrilla trabajará en las infraestructuras de uso público del Parque Natural de Arribes del Duero, dentro de los términos municipales de Bermillo de Sayago, Moral de Sayago, Almeida de Sayago, Argañín, Fariza, Luelmo, Peñausende, Pereruela, Torregamones, Villardiegua de la Ribera, Gamones, Fermoselle, Moralina, Villar del Buey y Villadepera.

La segunda actuación en Zamora contará con una inversión de 1,24 millones de euros y se desarrollará en la comarca forestal de Tábara.

Los trabajos se centrarán en los montes de utilidad pública de los municipios de Tábara, Carbajales de Alba, Ferreras de Abajo, Ferreruela, Losacio, Manzanal del Barco, Moreruela de Tábara y Riofrío de Aliste.

En la provincia de Burgos, el tercer encargo, dotado con 1,25 millones de euros, permitirá actuar en los montes de utilidad pública de la comarca forestal de Miranda de Ebro, que abarcan los términos municipales de Miranda de Ebro, Miraveche, Pancorbo, Santa Gadea del Cid, Bozoó, Cascajares de Bureba, Galbarros, Reinoso y el Condado de Treviño.

Por último, la cuarta cuadrilla estará destinada a la comarca forestal soriana de Almazán, con un presupuesto de 1,23 millones de euros, para desarrollar labores de prevención y conservación en los montes de utilidad pública de Cubo de la Solana, Viana de Duero y Matamala de Almazán.

Siete bomberos forestales por cuadrilla

Cada una de las cuatro cuadrillas estará integrada por siete profesionales: un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas.

Entre sus funciones figuran los desbroces, clareos, podas, limpieza de márgenes de caminos, mantenimiento y mejora de infraestructuras forestales, adecuación de pistas, instalación de pasos de agua, construcción de badenes, apertura y conservación de áreas cortafuegos, así como la retirada de cerramientos deteriorados y otros elementos en desuso.

Además de estas labores preventivas, los equipos permanecerán disponibles para intervenir en la extinción de incendios forestales cuando sea necesario.

Avance hacia un operativo cien por cien público

Con estas incorporaciones, la Junta prevé alcanzar a finales de este año un total de 71 cuadrillas terrestres integradas en Tragsa, todas ellas dentro de un operativo de carácter público.

El objetivo del Ejecutivo autonómico es culminar en 2028 la plena integración del dispositivo, de manera que el cien por cien de las cuadrillas formen parte del sistema público.

La Junta señala que esta estrategia permite reforzar el operativo Infocal mediante medios estables que trabajan durante todo el año en la prevención de incendios, mejorando el estado de los montes y aumentando la capacidad de respuesta ante las emergencias forestales.