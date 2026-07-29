Sanchidrián defiende las políticas de bonificaciones y CEOE pide un impulso a una estrategia integral de movilidad

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, y la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, durante su reunión de este miércoles CEOE Castilla y León

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha apostado este miércoles por las políticas de bonificaciones que pretenden contribuir a fijar población y a generar oportunidades económicas.

Por su parte, dirigentes de CEOE Castilla y León han trasladado a la consejera la necesidad de seguir impulsando una estrategia integral de movilidad y transformación digital que refuerce la competitividad del tejido empresarial de la Comunidad.

El presidente de la patronal en la Comunidad, Santiago Aparicio, acompañado por miembros de la Junta Directiva de la organización, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con Sanchidrián para abordar los principales retos en materia de infraestructuras, logística y transformación digital.

Se trata de ámbitos considerados estratégicos para mejorar la competitividad de las empresas y favorecer el desarrollo económico y territorial de Castilla y León.

Políticas de bonificaciones

La consejera ha incidido en la necesidad de seguir fomentando la colaboración público-privada en diferentes ámbitos, como el área de carreteras.

Sanchidrián ha apostado por las políticas de bonificaciones que pretenden contribuir a fijar población y a generar oportunidades económicas.

Y en materia logística, se ha comprometido a seguir trabajando de manera coordinada para favorecer la competitividad de las empresas en las nueve provincias de Castilla y León.

Por su parte, los representantes de CEOE Castilla y León han trasladado a la consejera las prioridades empresariales del área que compete a Sanchidrián, como es la necesidad de seguir impulsando una estrategia integral de movilidad y transformación digital que refuerce la competitividad del tejido empresarial de la comunidad.

La organización considera que el desarrollo económico de Castilla y León depende, cada vez más, de contar con infraestructuras de transporte eficientes y una conectividad digital de calidad que permitan a las empresas competir en igualdad de condiciones.

Aceleración de las infraestructuras

En este sentido, la Junta Directiva ha defendido la aceleración de las infraestructuras estratégicas pendientes, especialmente las vinculadas al Corredor Atlántico y a la mejora de las conexiones ferroviarias, viarias y logísticas, así como la adecuación de los accesos a los polígonos industriales.

Asimismo, ha reclamado una planificación coordinada que facilite la disponibilidad de suelo empresarial y responda a las necesidades reales del tejido productivo.

CEOE Castilla y León también ha puesto el acento en la transformación digital como uno de los grandes retos de la próxima legislatura.

La organización considera prioritario garantizar una conectividad de alta capacidad en todo el territorio, con especial atención al medio rural, y continuar impulsando la digitalización de las empresas mediante el apoyo a tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización y la ciberseguridad, fundamentales para mejorar la productividad y la competitividad.