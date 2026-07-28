Ya es oficial: más de 22.000 familias de Castilla y León sabrán este miércoles si reciben las ayudas al alquiler de 2025

La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Maribel Vergara, entregan las llaves de 59 viviendas colaborativas de alquiler joven en la ciudad. Rubén Cacho / ICAL .

La Junta de Castilla y León ha resuelto la convocatoria de ayudas al alquiler correspondiente a 2025 con la concesión de 22.137 subvenciones, que llegarán a personas y familias de toda la Comunidad gracias a una inversión de 53.936.579 euros, la mayor destinada hasta la fecha a esta línea de apoyo a la vivienda.

La resolución, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), permitirá que todas las solicitudes que cumplen los requisitos reciban la ayuda, por lo que la Comunidad vuelve a quedarse, por quinto año consecutivo, sin lista de reserva.

La vicepresidenta primera de la Junta, Isabel Blanco, destacó que este esfuerzo económico permite que "todas las personas que cumplen los requisitos establecidos puedan acceder a la ayuda", reforzando una política destinada a facilitar el acceso a una vivienda en alquiler a quienes cuentan con menores recursos.

Por provincias, Valladolid lidera el reparto con 4.914 beneficiarios y una cuantía cercana a 12,8 millones de euros. Le siguen León, con 4.516 ayudas y 10,16 millones, y Salamanca, con 3.429 beneficiarios y 8,85 millones de euros.

En total se registraron 32.986 solicitudes, un 5,18 % más que el año anterior. Tras revisar la documentación, 22.137 expedientes obtuvieron una resolución favorable, lo que supone cerca del 68 % del total.

Además, esta convocatoria alcanza a 1.131 beneficiarios más que en 2024, consolidando el crecimiento tanto del presupuesto como del número de personas atendidas.

Ayudas de hasta el 75 % del alquiler

Las subvenciones cubren, con carácter general, el 50 % de la renta mensual del alquiler.

El porcentaje aumenta hasta el 60 % para los jóvenes menores de 36 años y puede alcanzar el 75 % en dos supuestos:

Jóvenes que residen en municipios rurales.

Personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Entre los beneficiarios figuran:

6.289 jóvenes menores de 36 años , que recibirán más de 18,4 millones de euros .

, que recibirán más de . 2.480 mayores de 65 años .

. 2.524 familias numerosas .

. 4.720 unidades familiares con alguna persona con discapacidad.

La convocatoria también contempla ayudas para personas afectadas por separaciones o divorcios que hayan perdido el uso de su vivienda habitual y víctimas del terrorismo.

La Junta mantiene su apuesta por facilitar el acceso a la vivienda en los municipios rurales. En esta convocatoria se presentaron 6.795 solicitudes en estas localidades, de las que 4.497 han sido aprobadas.

Dentro de este grupo destacan 1.310 jóvenes menores de 36 años, que accederán a ayudas por un importe superior a 9,5 millones de euros.

Consulta de la resolución

La resolución se publicará este miércoles en el Bocyl y los beneficiarios recibirán un SMS de la Junta informando de la concesión de la ayuda y del próximo pago de la subvención.

Además, podrá consultarse a través de la página web de la Junta de Castilla y León, en los Servicios Territoriales de Vivienda, en el teléfono 012 y en la Dirección General de Vivienda y Urbanismo.

El anuncio de la resolución de las ayudas coincidió con la entrega de las llaves de 59 viviendas colaborativas de alquiler para jóvenes en el barrio de Los Viveros, en Valladolid.

La promoción, con una inversión de 8,15 millones de euros, está dirigida a menores de 36 años y ofrece alquileres con rentas medias de 308 euros para viviendas de un dormitorio y 433 euros para las de dos dormitorios y los dúplex.

Durante el acto, Isabel Blanco subrayó que el objetivo es seguir impulsando el acceso de los jóvenes a una vivienda asequible y recordó que esta promoción es la primera de las 393 viviendas de alquiler joven que la Junta desarrolla en Valladolid con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.