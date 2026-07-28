Confirmado por la Junta: 8,8 millones de euros para reforzar los servicios públicos de los pueblos de Castilla y León

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, durante la presentación de las ayudas a las mancomunidades, este martes Junta de Castilla y León

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este martes la Orden de la Consejería de la Presidencia por la que se resuelven las ayudas a mancomunidades y otras entidades locales asociativas (Comunidades de Villa y Tierra).

La suma de todas las inversiones asciende a un total de 8.790.221 euros, que cuentan con la colaboración económica de la Consejería de la Presidencia con cargo a la Cooperación Económica Local General del año 2026.

Estas ayudas han llegado a un total de 89 mancomunidades, que han podido elegir libremente entre la variedad de objetos susceptibles de inversión.

De esta manera, se verán beneficiados algo más de 730.000 vecinos de Castilla y León, un 30% de la población de la Comunidad, que residen en 1.437 municipios, un 64% de todos los ayuntamientos.

Las subvenciones que este martes concede el Gobierno autonómico están dedicadas a la modernización y mejora de los servicios públicos municipales que se prestan de forma mancomunada o conjunta, al tiempo que redundan en el fomento del empleo y en el cuidado del medio ambiente.

De los 2.248 municipios que hay en Castilla y León, 2.037 pertenecen a alguna mancomunidad o entidad tradicional asociativa para la prestación de algunos servicios públicos locales, lo que representa a más del 90% de los municipios de la Comunidad autónoma.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que "las mancomunidades de Castilla y León permiten a los pequeños municipios optimizar recursos, mejorar la eficiencia en la gestión de sus servicios públicos, y facilitar la realización de proyectos, que de otro modo no podrían llevar a cabo individualmente".

Precisamente, estas son las razones principales por las que la Junta sigue ofreciendo a las mancomunidades esta ayuda anual: la realidad territorial de una Comunidad tan extensa y dispersa como Castilla y León no puede entenderse sin la acción de las mancomunidades de municipios.

Estas agrupaciones son, por tanto, ejemplo de eficacia administrativa, de eficiencia en las inversiones, y de ayuda mutua entre los pequeños pueblos.

En concreto, los elementos a los que se dirigen estas subvenciones son: adquisición de camiones de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), de vehículos de saneamiento de aguas residuales, de otros vehículos al servicio de las mancomunidades (turismos, pick-ups, furgonetas y camiones ligeros).

De retroexcavadoras, de camiones barredoras, de trituradoras de restos de poda, de contenedores para la recogida de residuos sólidos, y, como novedad de este 2026, de dumpers y de generadores eléctricos. También se incluye el acondicionamiento y el arreglo de inmuebles y naves propiedad de las mancomunidades.

De esta manera, en cuanto a los camiones de recogida de RSU, serán 15 vehículos los que estas entidades adquirirán gracias a esta convocatoria. A esto hay que sumarle los 2.395 contenedores que se instalarán en 27 mancomunidades.

Del mismo modo, se procederá a la adquisición de 7 vehículos al servicio de las mancomunidades por otros más modernos y eficientes, y también se adquirirá un vehículo de limpieza y mantenimiento del servicio de saneamiento de aguas residuales.

También se financiará la adquisición de 5 retroexcavadoras, de 6 camiones barredoras y de 3 trituradoras para restos de poda.

En cuanto a las novedades de este año, las ayudas permitirán la obtención de 8 dumpers y de 6 generadores eléctricos, demostrando la utilidad de incorporar nuevos tipos de maquinaria en respuesta a las necesidades planteadas por las mancomunidades.

Por último, se aportarán fondos para la reforma de 14 naves y locales de las mancomunidades para convertirlos en más sostenibles.

En este sentido, González Gago ha reconocido que "atendiendo a estas cifras, resulta evidente que la colaboración entre las entidades locales de Castilla y León, dentro de una mancomunidad, nos debe servir como ejemplo del espíritu de cooperación".

"Debería estar presente en todas las relaciones institucionales entre administraciones, que siempre deben tener como primer objetivo el bien común del ciudadano", ha afirmado.

Mancomunidad Aguilar-Valdivia

González Gago ha detallado la resolución de la convocatoria de ayudas a mancomunidades durante el acto de entrega y puesta en servicio de un nuevo vehículo de servicio para la mancomunidad Aguilar-Valdivia, adquirido mediante esta misma línea de ayudas en una convocatoria reciente.

En dicho acto, que se ha celebrado en la localidad palentina de Aguilar de Campoo, también ha estado presente el presidente de la mancomunidad, Luis Puebla, así como otros representantes locales.

En concreto, esta mancomunidad ha incorporado un camión de recogida de residuos gracias a la financiación de la Consejería de la Presidencia. La aportación de la Junta ha ascendido a 185.000 euros, el 75% de la inversión.

La incorporación de este nuevo vehículo contribuirá a mejorar la prestación de este servicio público a los 7.360 vecinos de los 3 municipios de la mancomunidad.