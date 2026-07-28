Castilla y León reduce el paro en 5.600 personas y baja de los 100.000 desempleados durante el segundo trimestre

Castilla y León redujo el número de desempleados en 5.600 personas durante el segundo trimestre del año, lo que supone un descenso del 5,51% respecto al trimestre anterior y sitúa la cifra total de parados en 96.700 personas.

Datos que proceden de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el paro descendió en 213.300 personas, un 7,87%, hasta los 2.495.300 desempleados.

En términos interanuales, el desempleo descendió en Castilla y León en 100 personas, un 0,15%, mientras que en España la reducción fue de 57.800 desempleados, un 2,26%. La tasa de paro de la Comunidad se situó en el 8,37%, frente al 9,87% nacional, lo que la coloca 1,5 puntos por debajo de la media del país.

En cuanto a la ocupación, Castilla y León ganó 10.900 trabajadores en el último año, un 1,04%, hasta alcanzar los 1.058.700 ocupados. En el conjunto del país, el empleo aumentó en 510.200 personas, un 2,29%, hasta los 22.779.000 ocupados.

Respecto al trimestre anterior, el número de ocupados aumentó en Castilla y León en 28.500 personas, un 2,76%, mientras que en España el incremento fue de 486.000 trabajadores, un 2,18%.

10.800 activos más en un año

La población activa de Castilla y León aumentó en 10.800 personas en términos interanuales, un 0,94%, hasta situarse en 1.155.400 personas.

En el conjunto del país, el número de activos creció en 452.500 personas, un 1,82%, hasta alcanzar los 25.274.300.

En comparación con el trimestre anterior, la Comunidad sumó 22.800 activos, un 2,02% más, mientras que en España el incremento fue de 272.700 personas, un 1,09%. La tasa de actividad se situó en Castilla y León en el 54,47%, frente al 59,29% nacional, y fue la tercera más baja del país, solo por delante de Asturias (52,41%) y Galicia (53,02%).

Por comunidades autónomas, la mayor reducción del desempleo en términos absolutos durante el segundo trimestre correspondió a Cataluña, con 92.600 parados menos.

Mientras que el mayor incremento se registró en Andalucía, con 5.400 más. En cuanto a la tasa de paro, Baleares presentó la más baja, con un 6,11%, y Andalucía la más elevada, con un 14,56%. Castilla y León registró la octava tasa de paro más baja del país, con un 8,37%.

Evolución por provincias

La tasa de paro más elevada de Castilla y León correspondió a Segovia, con un 10,21%, seguida de Ávila y Zamora, ambas con un 9,90%; León, con un 8,84%; Salamanca, con un 8,82%; Valladolid, con un 7,91%; Burgos, con un 7,68%; Soria, con un 6,35%; y Palencia, con un 5,55%.

Por número de desempleados, Valladolid contabilizó 21.100, seguida de León, con 17.700; Salamanca, con 14.000; Burgos, con 13.600; Segovia, con 8.600; Zamora, con 7.600; Ávila, con 7.200; Palencia, con 4.200; y Soria, con 2.800.

En cuanto a la ocupación, Valladolid encabezó la clasificación con 246.200 ocupados, seguida de León, con 182.100; Burgos, con 163.100; Salamanca, con 144.900; Segovia, con 75.700; Palencia, con 71.100; Zamora, con 69.600; Ávila, con 65.300; y Soria, con 40.600.