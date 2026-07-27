La Junta informa de niveles altos de ozono atmosférico en 246 municipios del sur de Castilla y León

Trabajos de la UME junto a 112 Castilla y León y Bomberos de la Diputación de Ávila en la localidad abulense de Cebreros UME

La Junta informa de que en las montañas del sur de Castilla y León se registran niveles “altos” de ozono en la atmósfera, aunque no se superan los límites de aviso a la población.

De hecho, explicó que la Red de Control de Calidad del Aire de la Comunidad ha detectado en las últimas horas un incremento de los valores, lo que afecta a 246 municipios de Ávila, Salamanca y Segovia.

Asimismo, el Ejecutivo continúa con la vigilancia de los datos ante la posibilidad de que esa concentración de ozono requiera de un aviso a la población y de la emisión de algunas recomendaciones dirigidas en especial a personas mayores, niños y pacientes con problemas respiratorios.

Para una mayor información sobre los municipios afectados, puede consultar la página de la Red de Control de la Calidad del Aire.

En ese sentido, la Junta garantizó que a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y de los ayuntamientos, hará un seguimiento pormenorizado de la evolución, e informará sobre cualquier variación al respecto.

Municipios

En la provincia de Ávila la concentración de ozono en la atmósfera afecta a 84 municipios: Ávila, Aldeanueva de Santa Cruz, Amavida, Avellaneda, Barraco, Becedas, Bohoyo, Bonilla de la Sierra, Burgohondo, Casas del Puerto, Cebreros, Cepeda la Mora, El Barco de Ávila, El Hoyo de Pinares.

El Losar del Barco, El Tiemblo, Garganta del Villar, Gemuño, Gil García, Gilbuena, Herradón de Pinares, Hoyocasero, Hoyorredondo, Hoyos de Miguel Muñoz, Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, Junciana, La Aldehuela, La Carrera, La Hija de Dios, La Horcajada.

Las Navas del Marqués, Los Llanos de Tormes, Maello, Malpartida de Corneja, Mediana de Voltoya, Medinilla, Mengamuñoz, Mesegar de Corneja, Mironcillo, Muñotello, Narros del Puerto, Nava del Barco, Navacepedilla de Corneja, Navadijos, Navaescurial, Navalacruz, Navalmoral.

Navalonguilla, Navalosa, Navalperal de Pinares, Navalperal de Tormes, Navaluenga, Navaquesera, Navarredonda de Gredos, Navarredondilla, Navarrevisca, Navatalgordo, Navatejares, Neila de San Miguel, Ojos-Albos, Peguerinos, Piedrahíta, Poveda, Padrosegar.

Puerto Castilla, Riofrío, San Bartolomé de Béjar, San Bartolomé de Corneja, San Bartolomé de Pinares, San Esteban del Valle, San Juan de Gredos, San Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, San Lorenzo de Tormes, San Martín de la Vega del Alberche, San Martín del Pimpollar.

San Miguel de Corneja, Santa Cruz de Pinares, Santa María de los Caballeros, Santa María del Berrocal, Santiago del Collado, Santiago del Tormes, Serranillos, Solana de Ávila, Solosancho, Sotalbo, Tormellas, Tornadizos de Ávila, Umbrías, Villafranca de la Sierra, Villanueva de Ávila, Villar de Corneja, Villarejo del Valle, Villatoro y Zapardiel de la Ribera.

En la provincia de Salamanca son 93 los municipios recogidos en el aviso de la Junta: Agallas, Aldeacipreste, Aldeanueva de la Sierra, Aldehuela de Yeltes, Béjar, Campillo de Azaba, Candelario, Cantagallo, Carpio de Azaba, Casillas de Flores, Cepeda, Cereceda de la Sierra.

Cilleros de la Bastida, Ciudad Rodrigo, Colmenar de Montemayor, Cristóbal, Dios le Guarde, El Bodón, El Cabaco, El Cerro, El Maíllo, El Payo, El Sahugo, El Tejado, Espeja, Fresnedoso, Fuenteguinaldo, Garcibuey, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Herguijuela de la Sierra.

Horcajo de Montemayor, Ituero de Azaba, La Alamedilla, La Alberca, La Alberguería de Argañán, La Atalaya, La Bastida, La Calzada de Béjar, La Encina, La Hoya, Lagunilla, Las Casas del Conde, Ledrada, Los Santos, Madroñal, Martiago, Miranda del Castañar, Mogarraz.

Molinillo, Monforte de la Sierra, Monsagro, Montemayor del Río, Morasverdes, Nava de Béjar, Nava de Francia, Navacarros, Navalmoral de Béjar, Navamorales, Navasfrías, Pastores, Peñacaballera, Peñaparda, Peromingo, Pinedas, Puebla de Azaba, Puebla de San Medel, Puebla de Yeltes.

Puente del Congosto, Puerto de Béjar, Robleda, San Esteban de la Sierra, San Martín del Castañar, San Miguel del Robledo, Sanchotello, Santibáñez de la Sierra, Sepulcro-Hilario, Sequeros, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Sorihuela, Sotoserrano, Tamames.

Tenebrón, Valdefuentes de Sangusín, Valdehijaderos, Valdelacasa, Valdelageve, Valero, Vallejera de Riofrío, Valverde de Valdelacasa, Villanueva del Conde, Villasrubias y Zamarra.

Finalmente, se contabilizan 69 municipios en Segovia: Abades, Aldealengua de Pedraza, Arahuetes, Arcones, Barbolla, Basardilla, Bernuy de Porreros, Boceguillas, Brieva, Casla, Castillejo de Mesleón, Castroserna de Abajo, Cerezo de Abajo.

Cerezo de Arriba, Collado Hermoso, Cubillo, Duruelo, El Espinar, Espirdo, Fresno de Cantespino, Gallegos, Ituero y Lama, La Lastrilla, La Losa, Labajos, Lastras del Pozo, Matabuena, Monterrubio, Muñopedro, Navafría, Navas de Riofrío, Navas de San Antonio.

Orejana, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Palazuelos de Eresma, Pedraza, Pelayos del Arroyo, Prádena, Riaza, Riofrío de Riaza, San Cristóbal de Segovia, San Ildefonso, Santa Marta del Cerro, Santiuste de Pedraza, Santo Domingo de Pirón, Santo Tomé del Puerto.

Segovia, Sepúlveda, Sequera de Fresno, Sotillo, Sotosalbos, Torre Val de San Pedro, Torrecaballeros, Trescasas, Turégano, Valdeprados, Valleruela de Sepúlveda, Valverde del Majano, Vegas de Matute, Ventosilla y Tejadilla, Villacastín y Zarzuela del Monte.

Niveles de partículas "muy elevados"

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda tomar medidas de precaución ante las “altas” concentraciones de partículas en la capital abulense y la zona sur de esa provincia, como consecuencia del cambio de la dirección del viento sobre los incendios forestales.

Así, aconseja evitar actividades que impliquen esfuerzo físico o adoptar medidas especiales por parte de los grupos de riesgo y las personas sensibles.

En un comunicado, la Junta informa de que los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian niveles “muy elevados” de partículas en la ciudad de Ávila y la zona sur de esa provincia que son consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por el cambio de la dirección del viento.

Por otro lado, se recomienda también en la medida de lo posible que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental hará un seguimiento de este episodio.

Los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en la dirección http://servicios.jcyl.es/esco/index.action, así como en los portales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Agencia Europea del Medio Ambiente, además de en la aplicación ‘ICA Índice de calidad del aire’, disponible en APP Store.