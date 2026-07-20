María Pardo anuncia mejoras para el profesorado, una escuela para familias y la adaptación de los colegios al calor

La consejera de Educación, María Pardo, presenta el programa de actuaciones que desarrollará su departamento en la XII legislatura. Miriam Chacón ICAL

La Consejería de Educación centrará buena parte de su actuación durante esta legislatura en mejorar las condiciones laborales del profesorado, reforzar el bienestar emocional del alumnado y adaptar los centros escolares a las consecuencias del calor.

Así lo ha anunciado este lunes la consejera, María Pardo, durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para exponer las principales líneas de trabajo de su departamento.

La hoja de ruta se articulará en torno a tres grandes prioridades: mejorar la calidad educativa, fortalecer la equidad y favorecer la empleabilidad, especialmente a través de la Formación Profesional.

Todo ello partiendo, ha defendido Pardo, de un sistema educativo que ocupa una posición destacada tanto en España como en el ámbito internacional.

“Castilla y León dispone hoy de un sistema educativo fuerte, reconocido, exitoso y exigente. Y precisamente por ello no puede permitirse la autocomplacencia”, ha advertido.

La consejera ha recordado que la Comunidad ha encabezado las tres competencias analizadas en el último informe PISA y se ha situado entre los diez mejores sistemas educativos evaluados.

Sin embargo, ha insistido en que esos resultados no pueden convertirse en una excusa para quedarse inmóviles.

“Ese liderazgo no puede interpretarse como una foto estática, sino como una exigencia permanente de mejora”, ha señalado.

Los docentes, “la clave del éxito”

Uno de los principales ejes de la legislatura será el profesorado.

Educación continuará reduciendo progresivamente las ratios, desarrollará los acuerdos laborales ya alcanzados, impulsará amplias ofertas de empleo público para disminuir la interinidad y tratará de aliviar la carga burocrática que soportan los centros.

También se incorporarán 18 nuevos orientadores y profesores de Servicios a la Comunidad.

Estos profesionales se sumarán a los otros 18 que ya han reforzado los equipos durante el presente curso.

La Junta avanzará, además, en la reducción del horario lectivo del personal docente mayor de 55 años, la mejora de las tutorías y la actualización del modelo de competencias profesionales.

“Vamos a seguir situando al profesorado en el centro de nuestra política de mejora educativa, reforzando su reconocimiento, sus condiciones laborales, su estabilidad, su formación continua y su papel dentro del sistema”, ha afirmado Pardo.

La consejera ha reivindicado igualmente la autoridad del docente, al que ha definido como “referencia, guía y modelo”, y ha defendido que cuidar a quienes enseñan es “la mejor inversión” que puede realizar la Administración educativa.

Entre las novedades figura también la apertura de la nueva sede del Centro Superior de Formación del Profesorado en la Ciudad del Medio Ambiente de Garray, en Soria.

La instalación pretende convertirse en un referente nacional en innovación e investigación educativa.

Una escuela para las familias

Educación creará el primer Centro de Formación para Familias de Castilla y León. Tendrá un formato mayoritariamente telemático durante su primera fase y ofrecerá recursos y orientación sobre convivencia, bienestar emocional, nuevas tecnologías y acompañamiento educativo.

La Consejería ampliará, asimismo, el servicio de atención tecnológica para que las familias puedan resolver incidencias relacionadas con las plataformas y recursos digitales utilizados en los colegios e institutos.

Pardo ha garantizado que se mantendrá la gratuidad educativa de los cero a los 16 años, así como las ayudas para libros, dispositivos digitales, transporte y residencia.

También se ampliará el programa Releo para evitar que la falta de recursos económicos limite el acceso del alumnado a los libros de texto.

La titular de Educación ha reafirmado, además, el compromiso de la Junta con la libertad de elección de centro y la coexistencia de la enseñanza pública y concertada.

“La libertad de elección de centro y de proyecto educativo no es un privilegio, sino una expresión del pluralismo propio de una sociedad democrática”, ha sostenido.

‘Escuelas que Cuidan’

La nueva Dirección General de Bienestar Educativo dirigirá las políticas de convivencia escolar, prevención del acoso y bienestar emocional.

Castilla y León se ha convertido, según ha destacado Pardo, en la primera comunidad que crea un órgano directivo dedicado específicamente a estas cuestiones.

“La escuela no es solo un espacio de transmisión de conocimientos, sino también uno de los primeros ámbitos en los que los alumnos aprenden a relacionarse, a gestionar emociones, a convivir y a crecer como personas”, ha explicado.

Entre las actuaciones previstas se encuentra el programa ‘Escuelas que Cuidan’, que proporcionará a los centros materiales y herramientas para incorporar el bienestar emocional, la educación en valores y la convivencia positiva a sus proyectos educativos.

También se ampliará la Red de Escuelas Saludables, que sumará otros 40 centros hasta alcanzar los 120.

Además, se reforzará la formación de profesores y orientadores para prevenir conductas suicidas y autolesivas y detectar posibles situaciones de riesgo.

La Consejería mantendrá una política de “tolerancia cero” frente al acoso, aunque apostará por un modelo preventivo y educativo.

“La respuesta del sistema no puede limitarse a sancionar cuando el problema ya se ha producido; debe anticiparse, detectar señales, intervenir de forma inmediata y reparar el daño”, ha defendido.

La escuela rural y la Formación Profesional

La Junta mantendrá abiertos los colegios rurales con un mínimo de tres alumnos e incrementará los fondos destinados a su mantenimiento y modernización.

También reforzará la conectividad, el transporte escolar, las ayudas para dispositivos digitales y las actividades extraescolares en municipios de menos de 1.000 habitantes.

La red de Centros Rurales de Innovación Educativa crecerá hasta las doce instalaciones con dos nuevas sedes en Salamanca y Valladolid.

Paralelamente, se creará una Red Autonómica de Centros de Innovación Educativa para mejorar la colaboración entre colegios e institutos.

La Formación Profesional será otro de los pilares. Educación adaptará la oferta a las necesidades de las empresas, ampliará plazas y especialidades, consolidará la FP Dual y facilitará la acreditación de competencias profesionales.

El objetivo será mejorar la conexión entre la formación y el empleo y favorecer las prácticas en empresas dentro y fuera de España.

Adaptación de los colegios al calor

Pardo ha anunciado también un plan para adaptar los centros al aumento de las temperaturas.

La Junta analizará las condiciones geográficas y constructivas de los más de 1.200 colegios e institutos públicos para diseñar actuaciones específicas de mejora térmica y eficiencia energética.

La prioridad será el primer ciclo de Educación Infantil, debido a la mayor vulnerabilidad de los niños.

Las reformas incluirán intervenciones en ventanas, cubiertas y envolventes térmicas. Además, cualquier obra nueva deberá garantizar el confort térmico desde la fase de diseño.

Todas las actuaciones que se acometan en centros educativos deberán incorporar de forma prioritaria mejoras relacionadas con el confort térmico.

La intención de la Consejería es que cada intervención se adapte a las características de la localidad y del edificio.

Inteligencia artificial y menos burocracia

La Consejería preparará igualmente una guía para integrar la inteligencia artificial en las aulas con criterios pedagógicos, éticos y de seguridad.

“La respuesta educativa no puede ser ignorarla ni sustituir completamente el aprendizaje tradicional por la tecnología”, ha advertido Pardo.

La Junta avanzará también en la digitalización de las aulas y prevé completar la conexión a internet y el cableado interior de todos los centros antes de que termine 2026.

A su vez, la plataforma STILUS se convertirá en el sistema unificado de gestión educativa de Castilla y León.

Por último, se creará una Unidad de Análisis del Sistema Educativo que aprovechará los resultados de las evaluaciones externas para detectar debilidades y orientar las decisiones. “El sistema que no se evalúa, se devalúa”, ha resumido la consejera.

Pardo ha defendido que el objetivo no es cambiar aquello que funciona, sino fortalecerlo para responder a los nuevos retos sociales, tecnológicos y demográficos.

“La educación seguirá siendo una de las grandes prioridades de la Junta de Castilla y León porque es la mejor herramienta para generar oportunidades, cohesión social y futuro”, ha concluido.