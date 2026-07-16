Meteored lo confirma: llega el calor más intenso durante la canícula a Castilla y León

La canícula, el periodo más caluroso del año en España, arrancó con temperaturas muy altas en las regiones mediterráneas y algunas tormentas de tarde en el interior del sureste.

En los próximos días, el calor intenso se extenderá por buena parte de la Península, aumentando la probabilidad de que se configure una nueva ola de calor.

La repetida llegada de domos de calor ha favorecido varios episodios de temperaturas extremas, con breves descensos térmicos entre ellos.

Desde el 1 de junio, tanto la España peninsular como Baleares y Canarias han experimentado, en mayor o menor medida, situaciones de calor excepcional.

Lejos de remitir, el calor extremo seguirá dominando el tiempo en España durante los próximos días.

La persistencia de una potente dorsal anticiclónica, unida al continuo paso de vaguadas y danas al oeste de la Península, está favoreciendo la llegada de masas de aire muy cálidas procedentes del norte de África, acompañadas de polvo sahariano.

Todo apunta a que este patrón se mantendrá a corto y medio plazo, por lo que las temperaturas continuarán muy por encima de lo habitual.

Según las previsiones del modelo europeo, la próxima semana las anomalías térmicas alcanzarán entre 3 y 6 ºC sobre la media en amplias zonas del país, especialmente en Castilla y León y Castilla La-Mancha, la Comunidad de Madrid, el interior de la mitad este, el valle del Ebro, los Pirineos y gran parte de Andalucía.

Los primeros indicios apuntan a que el calor podría perder algo de intensidad durante la primera mitad de agosto, aunque se trata de una tendencia aún poco fiable.

Aun así, las temperaturas seguirían situándose entre 1 y 3 ºC por encima de lo habitual en gran parte de España, por lo que el ambiente continuaría siendo muy caluroso, con un alivio más apreciable solo en Canarias y algunos puntos del centro-oeste peninsular.

De cara al final de agosto, el tiempo podría volverse más inestable con la llegada de descuelgues de aire frío, favorecidos por noches más largas y un Mediterráneo todavía muy cálido.

Aunque la tendencia en las precipitaciones aún es incierta, los modelos sugieren un aumento de las tormentas, especialmente en el interior peninsular, e incluso una posible inestabilización más general durante la segunda mitad del mes.