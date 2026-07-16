La Junta confía en que el PSOECyL apoye su posición frente a la financiación del Gobierno: "Es mala para España"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en una imagen de archivo Eduardo Margareto ICAL

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha confiado este jueves en que el PSOECyL apoye su posición frente al modelo de financiación. "Es mala para España", ha asegurado.

Carriedo ha preguntado a los socialistas "qué van a hacer" tras presentar una propuesta alternativa y crítica con la del Ejecutivo central en la que proponen cuadriplicar el peso del territorio.

"Es una evidencia que la propuesta del Gobierno es mala para España y para las comunidades, deviene de la exigencia de un partido separatista", ha subrayado el portavoz de la Junta, tras la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves.

Con todo, ha asegurado que Martínez "se refiere unos días a que tiene una música que le gusta" mientras que otros "reconoce expresamente que es un modelo muy negativo, porque se rebajan las variables del territorio".

"El modelo del Gobierno rebaja el peso de la superficie, de la dispersión, excluye a Castilla y León en el reparto de los fondos para costes fijos. Es un modelo claramente perjudicial para la Comunidad", ha añadido.

El portavoz ha recordado que "durante un tiempo el PSOECyL estaba del lado del Gobierno y en contra de Castilla y León". "Hay algunos días donde se da cuenta y espero que si es malo apoyen a la Junta en la posición que defendemos ante el Gobierno", ha insistido.

Una postura que, como ha recordado, el Gobierno autonómico trasladará a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para el próximo 29 de julio en la que se opondrá "a cualquier modelo que perjudique a la Comunidad". "Es importante preguntar al PSOECyL que va a hacer a continuación", ha zanjado.