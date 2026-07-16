La Junta bonificará al menos el 60% de los peajes y dará 900 euros para el carné: "Buscyl ha venido para quedarse"

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidirán Blázquez, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII legislatura. Miriam Chacón ICAL

La Junta de Castilla y León bonificará, como mínimo, el 60% del gasto en los peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71 a los usuarios habituales empadronados en la Comunidad.

Además, concederá ayudas de hasta 900 euros a los jóvenes para obtener el permiso de conducir y de hasta 1.800 euros para los futuros conductores profesionales.

Son algunas de las principales novedades anunciadas por la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, durante su comparecencia en las Cortes para presentar el programa de actuaciones de su departamento durante la XII Legislatura.

La hoja de ruta combina ayudas directas a los ciudadanos con inversiones en carreteras, transporte público, logística, conectividad e inteligencia artificial.

El objetivo, según ha explicado, es mejorar la calidad de vida, reforzar la cohesión territorial y generar oportunidades, especialmente en el medio rural.

“Las infraestructuras son mucho más que obras: hablamos de cohesión territorial, de movilidad y de más oportunidades”, ha defendido la consejera, quien ha resumido las prioridades de su departamento en tres conceptos: “Conexión, cohesión y conectividad”.

Diez millones para bonificar los peajes

La principal novedad económica será una línea de ayudas para los usuarios recurrentes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71 a su paso por Castilla y León.

Las bonificaciones alcanzarán, al menos, el 60% del gasto y estarán dirigidas a personas empadronadas en la Comunidad que realicen entre 11 y 40 trayectos mensuales.

La primera convocatoria está prevista para comienzos de 2027 y contará con una dotación inicial estimada de diez millones de euros.

La medida pretende aliviar el coste que soportan quienes utilizan estas vías para acudir a su puesto de trabajo, estudiar o acceder a servicios esenciales.

Sanchidrián ha presentado esta bonificación como una respuesta a la falta de medidas del Ejecutivo central. “El Gobierno de España tiene implantadas bonificaciones en otras autopistas estatales o las ha liberalizado y, sin embargo, se olvida nuevamente de Castilla y León”, ha criticado.

Ayudas para obtener el permiso de conducir

La Junta pondrá también en marcha ayudas de hasta 900 euros para que los jóvenes de entre 18 y 30 años puedan obtener el permiso de conducir. Las bases se publicarán próximamente.

La Consejería considera que disponer del carné puede resultar determinante para acceder al mercado laboral, sobre todo en los municipios rurales, donde las alternativas de transporte son más reducidas.

“Contribuiremos a que nuestros jóvenes tengan más posibilidades de acceder al empleo y ganar autonomía, especialmente en el medio rural”, ha señalado Sanchidrián.

A esta convocatoria se sumarán ayudas de hasta 1.800 euros para obtener los permisos de camión y autobús, así como el Certificado de Aptitud Profesional.

La medida busca responder a la falta de profesionales que atraviesa el sector del transporte y reducir el elevado coste inicial que supone acceder a esta actividad.

Buscyl seguirá siendo gratuito

La consejera ha garantizado la continuidad de Buscyl. El transporte público autonómico seguirá siendo gratuito y mantendrá el cien por cien de las rutas y paradas actualmente en funcionamiento.

“Buscyl ha venido para quedarse”, ha afirmado Sanchidrián, quien ha recordado que Castilla y León ha sido “la administración pionera en generalizar la gratuidad”.

El programa supera los 806.000 usuarios y acumula cerca de 15 millones de desplazamientos. Solo durante el primer semestre de 2026 se han registrado 9,8 millones de viajes, un 27,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

El incremento ha sido especialmente significativo en el transporte interurbano, donde se ha duplicado el número de viajeros. Mantener la gratuidad y todos los servicios supondrá este año un coste superior a los 71 millones de euros.

La Junta seguirá reforzando las rutas en las horas de mayor demanda y avanzará en la implantación de sistemas inteligentes, una nueva aplicación para los usuarios, la mejora de la central de reservas y el desarrollo del transporte a la demanda flexible.

Este modelo permitirá adaptar rutas y horarios a las necesidades de los vecinos y mejorar las conexiones con centros sanitarios, educativos y laborales.

Bonificaciones ferroviarias hasta 2030

La Junta prorrogará hasta 2030 el convenio con Renfe para mantener la bonificación del 25% en los abonos Avant de los viajeros recurrentes empadronados en Castilla y León.

El programa alcanza 23 relaciones ferroviarias y ha supuesto una inversión de 23,3 millones de euros.

También continuará el descuento del 25% en los servicios de Media Distancia de las líneas Salamanca-Madrid, Ávila-Madrid y Soria-Madrid, además de los trayectos que afectan a Arévalo.

Asimismo, la Junta firmará un nuevo convenio con la Comunidad de Madrid para aplicar una bonificación del 25% al título de diez viajes destinado a usuarios de quince municipios de los valles del Tiétar y del Alberche, en Ávila.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y contará con una aportación autonómica de 1,25 millones.

Sanchidrián ha reclamado al Gobierno central la recuperación de frecuencias ferroviarias en Puebla de Sanabria, Zamora, Medina del Campo y Segovia. También ha pedido más plazas, mejores horarios y soluciones ante los retrasos e incidencias.

“Para muchas personas el transporte público constituye un motivo de peso para vivir en nuestra tierra”, ha advertido.

Una nueva estrategia de carreteras

La Consejería elaborará una planificación estratégica de carreteras para el periodo 2027-2040.

El documento establecerá las prioridades para modernizar una red autonómica que supera los 11.500 kilómetros.

La Junta estudiará además fórmulas de colaboración público-privada para acometer inversiones de gran cuantía, siempre condicionadas a la disponibilidad presupuestaria.

La conservación seguirá siendo el núcleo de la política viaria. Los nuevos contratos de Burgos Norte, León Este, Salamanca, Segovia y Zamora suman cerca de 68 millones, mientras que los del resto de las provincias alcanzan los 80 millones.

También están en ejecución los contratos de conservación de la A-231, con 24 millones. La inversión anual supera así los 35 millones de euros.

La Junta prevé renovar firmes, ampliar plataformas, mejorar trazados y estudiar soluciones como los carriles 2+1 o nuevas variantes.

Además, extenderá el uso de sensores, estaciones meteorológicas y señalización inteligente para reducir los accidentes provocados por fauna silvestre.

El Corredor Atlántico, “una eterna promesa”

Sanchidrián ha reclamado un impulso definitivo al Corredor Atlántico, al que ha definido como un “catalizador de cohesión y competitividad”.

La consejera ha reprochado al Gobierno de España que todavía no haya concretado inversiones, plazos ni un cronograma, pese a que quedan cuatro años para completar la Red Básica europea.

“Castilla y León necesita que el Corredor Atlántico avance de verdad, no ser la eterna promesa pendiente de estudios que nunca terminan”, ha denunciado.

Entre las actuaciones prioritarias ha citado el nudo ferroviario del Manzanal, la electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro, la reapertura de la Ruta de la Plata y la inclusión del tren directo Burgos-Aranda-Madrid y de la línea Torralba-Soria-Castejón en la planificación europea.

Inteligencia artificial al servicio del ciudadano

La nueva Consejería contará con una Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial.

Su misión será aplicar estas tecnologías a la gestión pública con criterios éticos, transparencia y protección de datos.

Más de 4.000 empleados de la Junta ya han recibido formación durante este año. Además, la Administración autonómica dispone de tres servidores especializados para desarrollar y probar modelos propios.

La Junta trabajará con herramientas capaces de procesar documentos, extraer información de facturas, contratos o solicitudes y ayudar a los empleados públicos en la tramitación de expedientes.

También impulsará soluciones de telepresencia para evitar desplazamientos, especialmente en el medio rural. “Queremos que la tecnología sirva para acortar distancias, no para crear barreras”, ha subrayado Sanchidrián.

La estrategia incluirá un segundo acceso a Internet, conexiones por satélite para los servicios críticos y un plan director de ciberseguridad. El Centro de Supercomputación de Castilla y León, Scayle, estrenará además su nueva sede en 2027.

CyL Digital incorporará nuevos cursos sobre inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad y análisis de datos. También se pondrán en marcha laboratorios móviles para llevar la formación a los municipios más alejados.

El propósito final, ha concluido la consejera, es impulsar una transformación digital “útil, cercana y capaz de llegar a todos los rincones”.