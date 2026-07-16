La Junta recurrirá la Ley de Nietos de Pedro Sánchez si va en contra de las competencias autonómicas

El director de Comunicación de la Junta de Castilla y León, Julio López Revuelta, y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Miriam Chacón ICAL

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado este jueves que el Gobierno autonómico recurrirá la Ley de Nietos del Gobierno de Pedro Sánchez si va en contra de las competencias autonómicas.

Ello después de que el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, solicitase este miércoles un informe a los servicios jurídicos de la Junta para estudiar y evaluar una posible invasión de competencias derivada de la Ley de Nietos.

"Analizaremos si entra contra las competencias de carácter autonómico y en la medida en que esto pudiera ser así presentaríamos una demanda en los términos más oportunos ante la función judicial que pudiera corresponder", ha afirmado Carriedo tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El portavoz ha asegurado que les "interesa examinar si hay una norma que va contra las competencias autonómicas". "Si fuera así la recurriríamos", ha zanjado.