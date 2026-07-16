Castilla y León no aumentará el número de plazas de acogida de menas: "Pondría en riesgo la calidad del servicio"

Una trabajadora de Cruz Roja escolta a dos menores inmigrantes de Canarias, en una foto de archivo Gelmert Finol EFE

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que la Comunidad no aumentará el número de plazas de acogida de menores extranjeros no acompañados ya que "pondría en riesgo la calidad del servicio".

"Nosotros tenemos las plazas que tenemos, esto no se puede improvisar de un día para otro. Hemos informado al Gobierno y nuestra idea es no aumentar este número porque aumentarlo supondría poner en riesgo la calidad del servicio que prestamos a estos menores", ha afirmado.

Carriedo ha asegurado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, que la "filosofía" del Gobierno autonómico es "dar el mejor tratamiento posible a las personas que están acogidas".

"Para eso tenemos una serie de recursos que son los que ponemos a disposición. Tenemos un número de plazas que son las que están disponibles", ha zanjado.