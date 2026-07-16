Castilla y León, tras el aval del TJUE a la Ley de Aministía: "No significa que sea buena para los intereses del país"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Miriam Chacón ICAL

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha valorado este jueves las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avalan la Ley de Amnistía y ha asegurado que "no significa que sea buena para los intereses del país".

"Respetamos las decisiones de los tribunales pero el TJUE lo que analiza es el encaje jurídico respecto a la normativa europea y no entra en una valoración política. Que encaje en la normativa europea no significa que sea una buena ley o favorable para los intereses del país", ha afirmado.

Carriedo ha insistido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en que la Junta "respeta la decisión" pero ha asegurado que "el fondo del asunto es que es una Ley que es una compensación por una sesión de investidura".

"Es una cesión a cambio de un Gobierno y amnistía a cambio de investidura. Es favorable a una serie de personas por el apoyo a alguien", ha señalado.

El portavoz de la Junta ha asegurado que el Gobierno autonómico "estudiará y valorará" la decisión. "Pero dentro del margen de maniobra que se permite dentro de la ley, el Gobierno ha actuado con una decisión que ha beneficiado a las dos partes dentro del acuerdo", ha zanjado.