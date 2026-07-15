Transportes denuncia el "boicot" a la apertura de 31 kilómetros de la A-11 y Junta y Diputación alegan motivos de "seguridad"

Obras de la A-11 entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba, en Valladolid MITM ICAL

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible denunció este miércoles el "boicot" de la Junta y la Diputación de Valladolid a la apertura de 31 kilómetros de la Autovía del Duero (A-11) entre Tudela de Duero y Valbuena de Duero.

Las dos instituciones aludidas negaron las acusaciones y defendieron que debe prevaler la seguridad vial sobre cualquier "inauguración precipitada".

Fuentes del departamento de Óscar Puente trasladaron que se trata de una actuación de "gran importancia", tal y como publican varios diarios de la provincia, ya que recordó es uno de los mayores tramos de autovía puestos en servicio en España de una sola vez.

Para ello, defendió que cuenta con un informe favorable de la Dirección General de Tráfico (DGT) que recuerda que establece la necesidad de establecer algunas "medidas complementarias" en los cascos urbanos de Pesquera y Peñafiel, a través de una señalización e instalación

"El objetivo no es únicamente reducir la siniestralidad en un tramo concreto de la N-122, sino optimizar el balance global de seguridad vial del corredor Valladolid-Peñafiel", señala la DGT, según asegura Transportes.

Y afirma que la apertura parcial de la A-11 "puede suponer una disminución relevante de accidentes mortales, siempre que se gestione adecuadamente el impacto sobre la VP-3301, la VA-101 y, especialmente, la travesía de Pesquera de Duero".

El Ministerio trasladó que la apertura de los dos tramos de la A-11 exige utilizar de forma "provisional" la VP-3001, titularidad de la Diputación, y de la VA-101, de la Junta.

Ambas instituciones, señaló Transportes, han trasladado una posición contraria a que el tráfico procedente de la A-11 circule temporalmente por sus carreteras. Esta postura, precisó, fue expresada de forma verbal y en ningún caso por escrito.

"Es una actitud intolerable e inadmisible que sólo responde al cálculo de la batalla política y, en ningún caso, al interés de los ciudadanos”, agregó Transportes.

Informe de la Junta

Fuentes de la Junta expresaron su "sorpresa" y afearon al Ministerio la falta de "coordinación institucional" previa en una actuación de ese tipo.

En su opinión, la obra realmente no está concluida, pues debería iniciarse y terminar en la N-122. Sin embargo, para poder enlazar con la N-122 en Quintanilla de Arriba precisaría que estuviera finalizada una estructura sobre el río Duero, que recordó no está completada.

Además, explicó que el pasado viernes 10 de julio, se celebró una reunión con técnicos de las tres administraciones, el subdelegado del Gobierno en Valladolid y la directora general de Carreteras e Infraestructuras de la Junta.

Esta expresó "gran inquietud por la peligrosidad del incremento abrumador de tráfico" que debería circular por un tramo de carretera cuya estructura sobre el Duero y cuyo firme no están diseñados para ello.

Desde el punto de vista de la seguridad vial, el Ejecutivo autonómico señaló que la propuesta del Ministerio es "delicada" ya en su opinión puede trasladar los accidentes de la N-122 a las carreteras de Diputación y la Comunidad.

Por ello, se solicitó al Ministerio que realizara una petición formal por escrito que incluyera las medidas que proponían. En la nueva reunión de este miércoles, Transportes les indicó que estudiaba un nuevo planteamiento, si bien la Junta pidió que se le haga llegar formalmente y por escrito el informe de la DGT.

La carretera VA-101 tiene una Intensidad Media de Vehículos de unos 1.800 vehículos, de los cuales unos 200 son pesados, y se prevé que se incrementen hasta los 4.800 ligeros y los 400 pesados.

Diputación: siguen existiendo "riesgos"

Por su parte, la Diputación de Valladolid aseguró que siguen existiendo "importantes riesgos" que deben ser analizados con "rigor" antes de autorizar la utilización de una carretera provincial como itinerario provisional.

Precisamente, aseguró que en la reunión de este miércoles el Ministerio ha presentado una modificación sustancial de su propuesta inicial como consecuencia de las observaciones técnicas formuladas previamente por la Diputación y la Junta.

En la propuesta inicial, el tráfico procedente de la A-11 debía incorporarse directamente a la carretera provincial VP-3001, una vía que para la Diputación carece de "capacidad estructural" para absorber el volumen de circulación previsto.

Sin embargo, destacó que el Ministerio modifica el itinerario provisional, eliminando el enlace previsto en Tudela de Duero y planteando ahora el acceso mediante una vía de servicio y la carretera provincial VP-3302, hasta una glorieta situada dentro de Villabáñez.

Asimismo, se restringe el paso de vehículos pesados por la carretera provincial, lo que elimina uno de los principales problemas técnicos detectados por los servicios técnicos de la Diputación, consistente en la insuficiente capacidad portante del firme para soportar tráfico propio de una autovía.

"Este cambio demuestra que las advertencias realizadas por la Diputación estaban plenamente justificadas desde un punto de vista técnico", apostilló la institución provincial.

Igualmente, consideró que la seguridad vial exige soluciones definitivas y no actuaciones provisionales que "trasladen los riesgos de unas carreteras a otras".

Además, recordó que el itinerario afectado cobra una importancia especial durante la campaña de la vendimia, cuando aumenta considerablemente la circulación de tractores, maquinaria agrícola y vehículos de servicio.