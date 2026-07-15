El PP tacha de “fake” la propuesta de financiación del PSOE y le pide a Martínez la “retirada del modelo Junqueras”

Leticia García, portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha calificado de "documento fake" y de "puro postureo" la propuesta de financiación autonómica presentada por el PSOE de Castilla y León

Ha exigido a su líder, Carlos Martínez, que abandone las "palabras vacías" y pida "la retirada del modelo Junqueras". Así lo ha manifestado la portavoz del GPP, Leticia García, esta mañana en las Cortes.

García ha recordado que el pasado viernes llegó a la Junta de Castilla y León la propuesta de reforma de la financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez, "que no es nueva", sino "prácticamente la misma que se envió en enero: el modelo Junqueras".

Un modelo, ha advertido, "franca y gravemente perjudicial" para la Comunidad, que "no contempla el criterio de la despoblación", rebaja la ponderación de la dispersión y la superficie del territorio y "no tiene en cuenta el coste efectivo y real de prestar los servicios públicos" en una tierra como Castilla y León.

La portavoz ha contrastado esa posición con la del PSOECyL, que la semana pasada, con Martínez al frente de una delegación, se desplazó a Cataluña para "sentarse con Salvador Illa a defender y aplaudir el modelo Junqueras", del que dijo desde el primer momento que "la música le sonaba bien".

A su juicio, cuando el dirigente socialista constató que esa financiación perjudica a Castilla y León, "ante la vergüenza de haberlo defendido", ha reaccionado presentando "una propuesta fake, un documento absolutamente vacío": "una presentación de PowerPoint de nueve hojas" en la que únicamente se reconoce que la financiación por el criterio de la dispersión territorial es insuficiente para la Comunidad.

"Le damos la bienvenida al Partido Socialista, que por fin se dé cuenta de que ese modelo es perjudicial, pero decirlo no basta", ha señalado García.

La portavoz ha advertido de que esa presentación "no exime al PSOECyL de su responsabilidad" en un asunto "tan trascendente" como la prestación de los servicios públicos: "Lo que ha presentado no es nada; es postureo, algo vacío".

García ha emplazado a Martínez a responder cuatro preguntas "fundamentales" para el desarrollo de la reforma.

En primer lugar, qué le contestó Salvador Illa cuando le trasladó su propuesta de elevar la financiación por el criterio del territorio.

En segundo lugar, qué le ha dicho el ministro de Hacienda, con quien, según el propio Martínez, habla "constantemente", sobre aumentar la financiación de Castilla y León por los criterios de dispersión y superficie territorial.

En tercer lugar, si va a defender la postura de la Junta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo día 29, donde el Gobierno autonómico rechazará el "modelo Junqueras".

Y, por último, si dará instrucciones a sus parlamentarios autonómicos y a los diputados nacionales por Castilla y León para que voten en contra de ese modelo cuando llegue a las Cortes de España. "Eso sí sería defender a Castilla y León", ha apostillado.

Para la portavoz, el PSOECyL "solo tiene dos opciones": estar a favor de un modelo que perjudica a la Comunidad, "demostrando que le interesan más los intereses sanchistas y el modelo Junqueras", o situarse en contra, "demostrando que es un partido de comunidad que defiende a los castellanos y leoneses".

"Ojalá nos equivoquemos y por una vez defienda de verdad, y no con documentos fake ni con palabras vacías, a los castellanos y leoneses".

La portavoz ha detallado que la propuesta contempla una financiación adicional de 20.975 millones de euros, de los que a Castilla y León se le otorgan solo 271 millones, apenas el 1,29 % del total.

"Esos casi 21.000 millones están sostenidos también por los impuestos estatales que pagan los castellanos y leoneses", ha subrayado, para recordar que la Comunidad tiene el 20 % de la superficie de España y el 5 % de la población nacional y, aun así, recibe ese 1,29 %.

"Es un modelo que responde exclusivamente a un acuerdo del presidente del Gobierno con un partido independentista", ha remarcado.

En este sentido, García ha reiterado que el Partido Popular y la Junta se oponen "radicalmente" a un modelo "insuficiente a todas luces e inaceptable".

"Los ciudadanos de Castilla y León, que pagan muchos impuestos exigidos por Pedro Sánchez, no estamos dispuestos a aceptar este reparto, porque pone en peligro la financiación de los servicios públicos", ha concluido.