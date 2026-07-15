Pino exige revisar las políticas climáticas y defiende el papel del sector primario en la gestión del medio natural

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en un acto en Valladolid, el pasado 17 de junio Rubén Cacho ICAL

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, defendió este miércoles el papel de agricultores y ganaderos como agentes esenciales en la conservación y gestión del medio natural.

Además, abogó por revisar las políticas climáticas y medioambientales que, a su juicio, dificultan el desarrollo de la actividad agraria.

Pino realizó estas declaraciones durante su participación en la jornada ‘Las mentiras del cambio climático. Mitos, Contradicciones y Realidades del Mundo Rural’, organizada por APAG Extremadura Asaja en la finca El Toril, en la localidad pacense de El Carrascalejo.

Durante su intervención, el consejero defendió que la actividad agraria y ganadera constituye una herramienta de gestión del territorio al contribuir al aprovechamiento de los recursos naturales y reducir la acumulación de biomasa que, según señaló incrementa el riesgo de incendios forestales.

En este contexto, advirtió de que las políticas ambientales no deben convertirse en un obstáculo para la actividad económica en el medio rural.

Asimismo, anunció que la Consejería trabajará para simplificar la carga administrativa que soportan agricultores y ganaderos y para evitar, según indicó, la “criminalización” de actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería o la caza.

También planteó estudiar la recuperación de prácticas como la quema controlada y responsable de rastrojos como medida de gestión del territorio.

En materia de fauna silvestre, Pino señaló que la Junta actuará para controlar aquellas especies que, según explicó, favorecen la transmisión de enfermedades a la cabaña ganadera y ocasionan daños en el medio rural, al tiempo que impulsará actuaciones para favorecer la recuperación de especies cuya población considera preocupantemente reducida.

El consejero también reclamó reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países para garantizar que las importaciones cumplan las mismas exigencias medioambientales y sanitarias que se imponen a las producciones europeas, evitando situaciones de competencia desleal.

Por último, reiteró su apuesta por una PAC orientada a fortalecer la agricultura profesional y productiva, al considerar que el actual enfoque prioriza los compromisos climáticos y medioambientales en detrimento de la competitividad del sector.