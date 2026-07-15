Castilla y León, a la cabeza de España en redes de calor: la Junta anuncia la instalación de 100 nuevos kilómetros

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, comparece en las Cortes para presentar el programa de actuaciones de su departamento para esta legislatura, este miércoles Leticia Pérez

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, anunció hoy la instalación de 100 kilómetros de nuevas redes de calor, impulsadas por la empresa pública Somacyl, que sumados a los ya existentes permitirán duplicar la longitud de redes sostenibles y situar a Castilla y León a la cabeza de España en este ámbito.

Así lo trasladó durante su comparecencia ante la comisión del mismo nombre en las Cortes para exponer su programa de actuaciones en esta legislatura, en el que concretó que estas actuaciones se concentrarán fundamentalmente en redes de calor de León, Segovia, Salamanca o Aguilar de Campoo.

El total de redes permitirá abastecer a 30.000 viviendas y a 325 edificios públicos, consumirán 160.000 toneladas anuales de biomasa, evitarán la emisión de 90.000 toneladas de CO2 y producirán 400.000 kilovatios hora al año, según las cifras aportadas por la consejera.

González Corral manifestó que se continuará con la conexión de edificios públicos a las redes de calor en aquellas poblaciones donde ya estén operativas y fomentará su extensión a los inmuebles privados, residenciales e industriales, con el objetivo de lograr un “aprovechamiento cada vez más eficiente de la biomasa y de las infraestructuras disponibles”.

Los datos expuestos se enmarcan en una de las novedades relevantes de esta legislatura, como es la integración, en una misma Consejería, de las competencias de Medio Ambiente y Energía.

“Esta nueva estructura no es una mera reorganización administrativa; responde a una visión estratégica”, defendió la consejera, quien consideró que “hoy son dos políticas inseparables, llamadas a trabajar de manera coordinada para proteger mejor el territorio, ordenar la transición energética, aprovechar los recursos naturales y generar nuevas oportunidades”.

“Esta unión nos permite crear sinergias, agilizar decisiones y, sobre todo, convertir la sostenibilidad y la energía limpia en palancas reales de riqueza, empleo e innovación en el medio rural de Castilla y León”, apuntó.

En este sentido, estimó que su departamento gestionará medio millón de toneladas anuales de biomasa forestal para atender las demandas térmicas y eléctricas de las instalaciones propias y participadas; y finalizará la construcción y puesta en funcionamiento de centros logísticos de biomasa en zonas con elevada disponibilidad de este recurso forestal.

En este punto, anunció que se contará con centros propios en Castrocontrigo, ya en funcionamiento, Llamas de la Ribera y Almanza, en la provincia de León, así como en Alar del Rey, en Palencia.

Política de residuos

En materia de residuos, la consejera marcó los horizontes de 2030 y 2035, en línea con los objetivos europeos “exigentes”, que se resumen en que el depósito en vertedero no supere el diez por ciento de los residuos municipales, que al menos la mitad se recoja de forma separada y que el 65 por ciento se destine a preparación para la reutilización y reciclado.

La Consejería, dijo González Corral, afrontará este reto con dos instrumentos estratégicos: el nuevo Plan Integral de Residuos, actualmente en información pública, y la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León 2021-2030, para impulsar la transición hacia un modelo de producción y consumo responsable, a través de los planes de acción trienales que la desarrollan.

También se renovarán de forma integral los centros de tratamiento de Burgos y Soria; se sellarán vertederos y se ampliarán celdas en Burgos, León, Segovia, Soria y Zamora. Por último, se diseñará una infraestructura global de valorización energética de rechazos para cumplir el límite europeo del diez por ciento de depósito en vertedero en 2035.

Agua e infraestructuras ambientales

En política del agua, la consejera lo dividió en abastecimiento, calidad y digitalización y en depuración.

Así, en la primera pata, desgranó que durante esta legislatura se prevén diversas actuaciones, entre las que mencionó 11 actuaciones en grandes abastecimientos mancomunados, especialmente en Salamanca, Burgos, Zamora, Ávila y Soria, para atender a una población equivalente de 150.000 habitantes y tratar 13,5 millones de metros cúbicos anuales.

Y en depuración, garantizó la “completa” actuación del territorio, con el tratamiento adecuado del agua para avanzar hacia la depuración del cien por cien de los vertidos en Castilla y León.

Para ello, mencionó actuaciones en depuradoras de poblaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes; la finalización del programa de 225 depuradoras en poblaciones de 500 a 2.000; y el impulso del programa de 1.000 depuradoras en poblaciones de menos de 500 habitantes equivalentes.

Estas actuaciones “permitirán abordar la gestión integral de los vertidos de aguas residuales de 270.000 habitantes equivalentes y depurar un caudal anual de 29 millones de metros cúbicos de agua”.

Con estos datos, la Junta realizará cerca de 1.500 actuaciones en esta legislatura para garantizar agua de “calidad, depuración adecuada y una gestión responsable de un recurso estratégico”, según matizó la consejera.