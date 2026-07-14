El PSOECyL propone cuadriplicar el peso del territorio ante la "injusta" financiación del Gobierno

El PSOE de Castilla y León ha presentado este martes un documento técnico propio que aspira a marcar el rumbo de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y cuya medida estrella es la de multiplicar por cuatro el peso del territorio.

Su secretario general, Carlos Martínez, lo ha definido como una propuesta "en positivo" que busca blindar los derechos de los ciudadanos de la Comunidad frente a la propuesta del Gobierno, que el partido en la Comunidad considera "injusta e insuficiente".

"Lo que pretendemos es ejercer de Gobierno de la Comunidad ante el planteamiento absolutamente irresponsable y falto de rigor de Mañueco intentando utilizar el modelo de financiación autonómica para la confrontación partidista y no para la búsqueda de soluciones", ha declarado Martínez.

Y ha añadido que el objetivo es que este proceso culmine en septiembre con una iniciativa parlamentaria en las Cortes autonómicas, confiando en que cuente con la participación de "todos los grupos".

El documento, titulado Financiar la Igualdad: Un Modelo Propio para el Futuro de Castilla y León, se presenta como base de trabajo para alcanzar un consenso en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del día 29 de julio y en la tramitación parlamentaria posterior.

"El PSOECyL ejerce desde la responsabilidad una propuesta de modelo para Castilla y León que debe ser la base de la búsqueda de un consenso. Ejercemos una vez más de Gobierno planteando propuestas en positivo huyendo de las confrontaciones”, ha subrayado el líder socialista.

Cuadruplicar el peso del territorio

El eje más potente del documento es la creación del Índice de Coste Efectivo Territorial (ICET). El PSOE propone que las variables territoriales (superficie, dispersión, costes fijos y movilidad) pasen de tener un peso del "insuficiente" 2,5 % actual al 10-12 % en el nuevo sistema de financiación.

Es decir, multiplicar por cuatro la consideración del territorio.

El concepto clave que sustenta esta medida es el Déficit Asimétrico Territorial: el sobrecoste real que supone garantizar los mismos derechos en un territorio tan disperso como Castilla y León.

En municipios de menos de 1.000 habitantes el sobrecoste por dispersión alcanza el 38%.

Mantener servicios en modelos dispersos cuesta entre 2,5 y 7 veces más que en zonas urbanas. Además, un hogar rural pierde un 5% de renta real solo por los gastos de movilidad para acceder a sanidad, educación o dependencia.

"Un concepto clave es el déficit asimétrico territorial, que no es otra cosa que diferenciar el coste de financiación para garantizar incremento del coste que implica prestar cobertura sanitaria en todos los municipios de la Comunidad", ha recordado Martínez.

Blindaje contra la despoblación

El documento propone transformar el actual Fondo de Cohesión y Transformación Territorial en un instrumento estable, plurianual y finalista para blindar servicios básicos en el medio rural.

Además, plantea la creación de un Fondo Estatal de Adaptación Climática y Custodia Territorial que reconozca económicamente el servicio ambiental que presta Castilla y León. "Tenemos un déficit climático territorial, el mundo rural no puede ser el decorado verde", ha afirmado el secretario general.

Contra el dumping fiscal

En materia fiscal, el PSOECyL defiende la autonomía, pero rechaza el "dumping fiscal" que, según el documento, sufre Castilla y León por parte de la Comunidad de Madrid.

Propone establecer un suelo fiscal común de corresponsabilidad: si una comunidad decide bajar impuestos por debajo de ese mínimo, esa pérdida no debe ser compensada con recursos del fondo común.

El documento también reclama que se reconozca como deuda por infrafinanciación la "insuficiencia acumulada" desde 2009 para financiar los servicios básicos de Castilla y León.

Aplicación en Castilla y León

El PSOECyL se compromete a trasladar internamente los mismos principios de solidaridad que reclama al Estado: corregir los desequilibrios entre provincias y comarcas.

Además, el documento pretende servir de referencia para otras comunidades con problemas similares como Extremadura, Aragón, Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha.

"Trasladamos los mismos deberes que exigimos arriba para con nosotros porque el objetivo es aplicar en la Comunidad lo que estamos exigiendo al Gobierno de España", ha apuntado Martínez.

Y ha asegurado que lo que pretende el PSOECyL "es escalar este documento y que actuemos nosotros en consecuencia". "Ese será el mecanismo para corregir las desigualdades provinciales que hoy por hoy tenemos", ha concluido Carlos Martínez.

Con este documento, el PSOECyL marca distancias con el Gobierno de España y busca cambiar el relato de la financiación autonómica: de una "guerra entre territorios" a una "garantía de igualdad real de derechos, blindada contra la despoblación y con reconocimiento del esfuerzo rural y ambiental de la Comunidad".