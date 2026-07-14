Pardo defiende la decisión de crear la Dirección General de Bienestar Educativo: "Reconoce que existe un problema”

La consejera de Educación, María Pardo, preside la toma de posesión del nuevo director general de Bienestar Educativo, Diego del Pozo Rubén Cacho ICAL

La consejera de Educación, María Pardo, ha defendido este martes la creación de la Dirección General de Bienestar Educativo como una “decisión valiente” de la Junta de Castilla y León.

A su juicio, la nueva estructura supone admitir que existen problemas en las aulas que requieren respuestas específicas y coordinadas.

“La salud emocional, la prevención del acoso, la inclusión, la atención a la diversidad o el uso responsable de la tecnología no son cuestiones accesorias, sino un problema principal”, ha subrayado, en declaraciones recogidas por Ical.

Pardo ha presidido en Valladolid la toma de posesión de Diego del Pozo como nuevo director general de Bienestar Educativo. El responsable ha jurado su cargo por su conciencia y honor.

La consejera ha calificado la jornada de “importante” para el sistema educativo autonómico. Castilla y León, ha señalado, se convierte en la primera comunidad en contar con una dirección general dedicada específicamente al bienestar educativo.

“Nos vamos a colocar a la vanguardia”, ha asegurado Pardo, quien ha explicado que el objetivo será ofrecer herramientas para mitigar los problemas que afectan a alumnos, docentes y familias.

Un nuevo modelo educativo

La consejera ha enmarcado este nombramiento en la construcción de un “modelo educativo nuevo”.

Según ha explicado, la función de la escuela no debe limitarse a garantizar la adquisición de conocimientos. También debe contribuir a formar personas y a promover comportamientos que tengan una proyección familiar, social y laboral.

“El bienestar educativo no es un concepto accesorio. Permite aprender, convivir y crecer”, ha defendido.

Pardo ha advertido de que los estudiantes afrontan hoy realidades muy diferentes a las de hace una década. Estos cambios, ha añadido, obligan a ofrecer respuestas nuevas, coordinadas y sostenidas en el tiempo.

Experiencia en las aulas

La consejera ha destacado la trayectoria de Diego del Pozo y su conocimiento del sistema educativo.

El nuevo director general ha trabajado durante 15 años como profesor de Geografía e Historia. También ha formado parte del equipo directivo del IES Andrés de Laguna de Segovia y ha ejercido como director provincial de Educación.

Pardo ha resaltado además su arraigo en Segovia y su perfil “sólido, riguroso y sereno”.

“Conoce la realidad educativa y lo que pasa en las aulas”, ha afirmado.

La consejera le ha trasladado que afronta un reto importante junto a docentes, alumnos y familias. El objetivo, ha insistido, será proporcionarles herramientas para combatir el acoso y otros problemas que afectan a la convivencia escolar.

“Hay que acabar con esta lacra y educar personas”, ha concluido Pardo, quien ha comprometido el trabajo y la experiencia de todo el equipo de la Consejería de Educación.