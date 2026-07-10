Castilla y León permitirá el uso de visores térmicos para la caza mayor y el Consejo Agrario se reunirá el próximo viernes

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante su reunión con las organizaciones profesionales agrarias de este viernes Rubén Cacho ICAL

Castilla y León permitirá el uso de visores térmicos y nocturnos para la caza mayor y el Consejo Regional Agrario se reunirá el próximo viernes, 17 de julio.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, tras mantener una reunión con las organizaciones agrarias para analizar la situación de la sanidad animal en la Comunidad.

"Para nosotros es también fundamental dar herramientas a los cazadores y posibilitar la caza", ha afirmado, señalando que la nueva medida se suma a la eliminación de la obligatoriedad del precinto digital.

En concreto, ha informado de que se permitirá "el uso de visores térmicos y nocturnos para la caza mayor, a cualquier hora, en el caso del jabalí, y para el caso de otras especies, con una limitación de hasta una hora antes de que salga el sol y una hora posterior de la puesta del sol".

"Creemos que el cazador tiene que tener herramientas, además es un compromiso que tenía mi partido, que tiene Vox, que lo llevó en campaña y nosotros somos gente de palabra y gente que cumple", ha apuntado.

Pino ha recordado el papel de la fauna salvaje en la transmisión de enfermedades y "como causante de accidentes".

"Nosotros vamos a intentar diezmar a esa población para preservar la seguridad de las personas y para mejorar la calidad de vida de los ganaderos", ha afirmado.

Consejo Regional Agrario

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental convocará una reunión del Consejo Regional Agrario el próximo viernes, 17 de julio.

Pino ha hecho este anuncio durante su comparecencia tras mantener una reunión con las organizaciones profesionales agrarias para analizar la situación de la sanidad animal en Castilla y León.

Fuentes del departamento que dirige Joaquín Antonio Pino han explicado que en esa jornada en la que se reunirá con el sector, el consejero también ofrecerá datos sobre la cosecha de cereal.