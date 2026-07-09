Ya es oficial: así son las ayudas para la primera matrícula universitaria gratis en Castilla y León desde el curso 26-27

Pruebas de la EBAU en el distrito de la Universidad de Valladolid Rubén Cacho Ical

La Junta de Castilla y León ha dado este jueves un nuevo paso para implantar las ayudas destinadas a sufragar el coste de la primera matrícula universitaria desde el curso de 2026-2027.

Ello con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de las bases reguladoras de una línea de subvenciones dirigida al alumnado que inicie por primera vez estudios de grado en las universidades públicas de la Comunidad.

La medida, que se aplicará a partir del curso 2026-2027, permitirá cubrir el importe abonado por los servicios académicos de la matrícula de primer curso.

Estudiantes empadronados

La iniciativa está dirigida a estudiantes empadronados en Castilla y León que accedan por primera vez a estudios universitarios oficiales de grado o de doble grado en cualquiera de las universidades públicas de la Comunidad.

Quedan excluidas las enseñanzas de máster, doctorado, títulos propios, cursos de especialización y de adaptación al grado.

La ayuda alcanzará, como máximo, el importe efectivamente abonado por los servicios académicos de la matrícula, sin incluir otros conceptos complementarios.

Asimismo, cuando el estudiante disfrute de una bonificación parcial o curse los estudios a tiempo parcial, la subvención se ajustará a la cantidad realmente satisfecha.

Procedimiento

Las bases establecen que podrán acceder a estas ayudas los alumnos empadronados en un municipio de Castilla y León antes de que concluya el plazo de presentación de solicitudes.

Además, las subvenciones serán compatibles con otras ayudas públicas o privadas siempre que el conjunto de las aportaciones no supere el coste de la matrícula subvencionable.

El procedimiento se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y las solicitudes se ordenarán de mayor a menor nota de acceso a la universidad.

En caso de empate, se tendrá en cuenta la nota media de Bachillerato y, si persistiera, la adjudicación se resolverá mediante sorteo. La resolución deberá publicarse en un plazo máximo de seis meses desde que finalice la presentación de solicitudes.

Generalización de la gratuidad

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio justifica la creación de esta nueva línea de ayudas por su objetivo de reducir la carga económica que supone el acceso a los estudios superiores y avanzar en la generalización de la gratuidad de la enseñanza.

Ello al tiempo que fomenta que los jóvenes de Castilla y León inicien sus estudios universitarios en la Comunidad.

Las universidades públicas actuarán como entidades colaboradoras en la gestión de las subvenciones.

Según recoge el Bocyl en su edición de este jueves, la orden entra en vigor este viernes, aunque será una convocatoria posterior la que determine el plazo para solicitar las ayudas y la dotación presupuestaria disponible.