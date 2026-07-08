El precinto digital no será obligatorio para los cazadores en Castilla y León

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado este miércoles que el precinto digital no será obligatorio para los cazadores en la Comunidad.

En concreto ha anunciado la convivencia del actual precinto digital con su modalidad manual, en aras de dar cobertura a todo el colectivo y que la brecha digital "no sea en ningún caso un impedimento para la actividad".

Así se ha pronunciado el consejero durante una reunión de trabajo con los responsables de la Federación de Caza de Castilla y León, encabezados por su presidente, Santiago Iturmendi, junto con los delegados provinciales de la organización.

Durante la reunión, el consejero ha trasladado el compromiso e interés de la Consejería con el colectivo cinegético.

Además, ha puesto de manifiesto la necesidad de que los cazadores sean reconocidos socialmente como actores y colaboradores necesarios en la gestión del territorio y en el control preventivo de los daños que determinadas especies cinegéticas ocasionan a la agricultura, la ganadería y la seguridad vial.

En este sentido, Pino ha destacado la importante labor que desarrollan los cazadores en la gestión de las poblaciones de ungulados silvestres, conejos y determinadas especies de avifauna.

Y ha destacado que contribuyen al equilibrio poblacional y a la reducción de los perjuicios que estas especies pueden ocasionar sobre los cultivos, las explotaciones ganaderas y las infraestructuras viarias.

Convivencia con el precinto manual

Durante el encuentro, el consejero ha ofrecido un diálogo permanente con la Federación para avanzar en aquellas medidas que permitan mejorar la gestión cinegética.

En esta línea, ha planteado la flexibilización del régimen de cupos contemplados en los planes cinegéticos cuando las circunstancias de gestión así lo aconsejen.

También agilizar la tramitación administrativa de los expedientes vinculados a la gestión ordinaria de los cotos, e impulsar una mayor celeridad en la autorización de los controles poblacionales cuando sean necesarios, con especial atención a las actuaciones preventivas.

Asimismo, desde la Consejería se ha trasladado el compromiso de impulsar las figuras del coto colaborador y del cazador colaborador como instrumentos de cooperación entre la administración y el sector.

Ello buscando medidas eficaces que faciliten una gestión de las poblaciones cinegéticas y del territorio.

Aves cinegéticas

Otro de los asuntos abordados ha sido la situación de determinadas especies de aves cinegéticas, especialmente la tórtola europea y la codorniz.

El consejero ha reiterado la firmeza de la Consejería en la defensa del mantenimiento de su aprovechamiento cinegético, siempre dentro del marco de la sostenibilidad y sobre la base de criterios técnicos y científicos.

Y ha trasladado el apoyo de la Junta ante las instituciones del Gobierno de España y de la Comisión Europea frente a las propuestas de moratoria que plantean determinados sectores conservacionistas, siempre escuchando la postura de la Federación de Caza.

En relación con la Media Veda, ambas partes han coincidido en destacar su relevancia social, económica y cultural para Castilla y León.

En este contexto, la Federación de Caza de Castilla y León ha manifestado su plena disposición a colaborar con las instituciones en el impulso de su reconocimiento cultural.

Durante la reunión también se ha analizado el papel que desempeñan los cazadores en Castilla y León, una función que trasciende el carácter deportivo y recreativo de la actividad cinegética.

Y se ha puesto de manifiesto que especies como el jabalí, el ciervo o el corzo, tradicionalmente ligadas a zonas de montaña, se encuentran hoy ampliamente distribuidas por el territorio de Castilla y León.

Pino ha recordado que "generan daños en cultivos agrícolas y explotaciones ganaderas, incrementando el riesgo de transmisión de enfermedades animales como la peste porcina africana o la tuberculosis y aumentando los accidentes de tráfico provocados por la irrupción de fauna silvestre en las carreteras".

Según ha indicado, este tema "preocupa especialmente a la Consejería y dedicará todos sus esfuerzos para su regulación".

Asimismo, se ha abordado la problemática ocasionada por determinadas especies de caza menor, como el conejo, la paloma bravía o la paloma torcaz, responsables de "importantes daños" en algunas comarcas sobre cultivos como los cereales, la remolacha o el viñedo en la Comunidad.

El consejero también ha puesto en valor la labor que realizan las federaciones de caza con sus federados, destacando los seguros de responsabilidad civil, siendo "muy ventajosos" respecto al resto del mercado.

Pino ha insistido en que las promocionen y den a conocer todas las ventajas que ofrecen, animando a todos los cazadores a que se federen.

Por último, el consejero ha destacado que la autorización para visores nocturnos en jabalí estará permitida siempre que sea autorizada por el titular del coto.