El PP acusa a Martínez de no incomodar a Sánchez con la financiación: “O se está con Junqueras o con Castilla y León”

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García. Miriam Chacón ICAL

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León pide al líder socialista que “reclame la retirada del ‘modelo Junqueras’ para lograr una financiación autonómica justa para la comunidad.

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha exigido hoy al líder de los socialistas de Castilla y León, Carlos Martínez, que sea “serio” con la financiación autonómica y “abandone el funambulismo político burdo” de reclamar un modelo “justo” para esta tierra “sin incomodar al señor Sánchez”.

Así lo ha expresado la portavoz del Grupo Popular, Leticia García que ha recordado que Martínez reclama ahora una financiación basada en “criterios como la dispersión geográfica, la densidad de población, el envejecimiento o la superficie forestal”.

Criterios que el PP “ha exigido desde siempre y que ya plasmó en el año 2022” por lo que ha reprochado al líder socialista que “pretenda apropiarse de las reivindicaciones históricas del PP mientras que evita cualquier enfrentamiento con La Moncloa”.

“Lo que debe hacer el señor Martínez, si de verdad quiere a esta tierra y quiere apoyarla es exigir la retirada de ese modelo Junqueras de financiación autonómica, fijado de forma bilateral entre el Estado y Junqueras”, ha subrayado la portavoz popular, que ha reclamado una “financiación justa de verdad” que “no esté fundamentada en los intereses independentistas”.

En este sentido, García ha instado al PSOE de Castilla y León a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que “no condone la deuda autonómica en favor de aquellos territorios que han gestionado peor o que han destinado los recursos a los intereses y procedimientos separatistas”.

La portavoz también ha reclamado al Ejecutivo central que “no impute gastos a las comunidades autónomas de forma unilateral, como ha hecho en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”.

Frente a ello el Grupo Popular ha reivindicado la propuesta del presidente Mañueco de una “financiación justa y de verdad” para Castilla y León y pide a Martínez que “se posicione de forma clara del lado de los castellanos y leoneses” que “rechace de plano el modelo de Junqueras y permita partir de una financiación cero, buena para Castilla y León”.

“O se está con Junqueras o con Castilla y León. Todo lo demás que hace el señor Martínez es nadar y guardar la ropa”, ha concluido Leticia García.