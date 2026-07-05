Castilla y León recurrirá el reparto de menores extranjeros no acompañados del Gobierno de Sánchez

La Junta de Castilla y León ha anunciado este domingo que recurrirá el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas.

Se trata de un reparto que asigna a la Comunidad un total de 833 menores.

La Junta ha explicado que seguirá manteniendo una posición "firme" frente a la política que el Gobierno de España en materia de menores extranjeros no acompañados ya que considera que ha vuelto a actuar de forma "unilateral".

Una actuación que, a juicio del Ejecutivo autonómico, se ha producido sin el acuerdo "unánime" de las comunidades y sin respetar las competencias que corresponden a cada autonomía en materia de protección de menores.

En concreto, la Junta entiende que la capacidad ordinaria del sistema vuelve a fijarse atendiendo a criterios "políticos" y no a la capacidad "real" de acogida de cada territorio.

Y ha señalado que ello dificulta tener una "adecuada" planificación de los recursos y compromete la "sostenibilidad" del sistema de protección.

En ese sentido, la Junta ha trasladado que el incremento del número de menores asignados a Castilla y León "carece de una justificación objetiva", ya que recordó que el Real Decreto de 26 de agosto de 2025 fijó ese número en 783, si bien esta norma también fue recurrida por la Comunidad.

"Falta de proporcionalidad"

Al respecto, el Ejecutivo de Castilla y León ha recordado que la población de la Comunidad ha crecido únicamente un 0,72 por ciento entre agosto de 2025 y mayo de 2026, mientras el número de menores asignados aumenta un 6,38 por ciento, pasando de 783 a 833.

Se trata de una diferencia que para la Junta evidencia la "falta de proporcionalidad" en los criterios aplicados por el Gobierno y su "desconocimiento" de la realidad de Castilla y León.

Por todo ello, los Servicios Jurídicos de la Junta, a instancias de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, interpondrán en los próximos días el correspondiente recurso contra la norma publicada.

Ello con el objetivo de "defender las competencias de Castilla y León y garantizar un sistema de protección adecuado".

Precisamente, esta semana el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, no asistió a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, junto a sus homólogos de Aragón y Extremadura, Alejandro Nolasco y Óscar Fernández, en señal de rechazo a la política del Gobierno de Pedro Sánchez.

La cita se había convocado para abordar la distribución territorial de 35 millones de euros destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026.