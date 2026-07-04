Luis Miguel González Gago, el hombre discreto y leal de Mañueco clave en las relaciones entre PP y Vox en Castilla y León

El pasado 15 de junio, Luis Miguel González Gago juró su cargo por segunda vez como consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

En el nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox, el vallisoletano, de 61 años, se consolida como el hombre de confianza de Alfonso Fernández Mañueco y pieza clave para la coordinación institucional y la proyección exterior de la comunidad.

El acto fue sobrio y protocolario, como corresponde a un perfil como el suyo. Rodeado de los nuevos consejeros, González Gago escuchó las palabras del presidente: un equipo "preparado para ofrecer estabilidad y certidumbre durante toda la legislatura".

El estilo de Gago es institucional, leal y orientado al servicio público. No es un político de relumbrón ni de frases grandilocuentes. Es un letrado de carrera que ha escalado paso a paso, desde un pequeño pueblo de Valladolid hasta el corazón del ejecutivo autonómico.

De Pozuelo a la Junta

Luis Miguel González Gago nació el 7 de julio de 1964 en Pozuelo de la Orden, un municipio de poco más de 200 habitantes en la comarca de Medina de Rioseco.

Un entorno rural donde el trabajo, la discreción y el sentido del deber forman parte del paisaje. Esa raíz marca su trayectoria.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, completó su formación con el diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica y cursos de doctorado en Derecho Administrativo y Derecho Internacional Público.

En 1990 superó la oposición y entró en el Cuerpo de Letrados de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León. Comenzó ejerciendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. con sede en Burgos. y ante juzgados y tribunales de la provincia.

Pronto destacó por su especialización en Derecho Administrativo general y autonómico, con especial atención al Régimen Local y la Función Pública. Fue Letrado-Jefe de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial antes de dar el salto a puestos de alta dirección.

Entre 1999 y 2003 fue Director General de Calidad de los Servicios. De 2003 a 2007, Director General de Administración Territorial.

Entre 2007 y 2011 ocupó la Secretaría General de la Consejería de Interior y Justicia, coincidiendo con Alfonso Fernández Mañueco al frente de esa cartera. Esa etapa forjó un vínculo de confianza que perdura hoy.

Posteriormente dirigió la Ordenación del Territorio y Administración Local (2011-2019, con un breve paréntesis) y, desde 2019, los Servicios Jurídicos de la Junta.

En paralelo, en las elecciones autonómicas de 2019 fue elegido procurador por Valladolid en las Cortes de Castilla y León, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como consejero en mayo de 2023.

El gran coordinador

La Consejería de la Presidencia no es un departamento cualquiera.

Es el engranaje que coordina la acción de gobierno, gestiona las relaciones institucionales con ayuntamientos y diputaciones, impulsa la ordenación del territorio y supervisa la Administración Local.

Imagen de julio de 2003 del entonces consejero de la Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, en la toma de posesión de Luis Miguel González Gago como director general de Administración Territorial Rubén Cacho ICAL

También regula el juego y las apuestas, pilota la Acción Exterior y las políticas dirigidas a los castellanos y leoneses residentes en el exterior.

Su nombramiento en 2023 −después de que su predecesor, Jesús Julio Carnero, fuese designado candidato a la Alcaldía de Valladolid− fue presentado por Mañueco como el de un profesional "avalado por una importante trayectoria, eficaz gestión y vocación de servicio público".

Tres años después, la reelección confirma que ese aval sigue vigente.

En la anterior legislatura demostró rigor en la regulación del sector del juego, defendiendo una actividad empresarial legítima que genera empleo y recursos fiscales, alejada de prejuicios.

Organizó el Congreso de Juego de Castilla y León en Palencia y ya ha anunciado la próxima edición en Soria.

También impulsó una política de apoyo a los ayuntamientos con la mayor inversión histórica en servicios públicos locales: 550 millones de euros previstos para 2026.

En el ámbito exterior, mantiene la Dirección General de Acción Exterior y coordina el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior.

Programas como 'Añoranza', 'Encuentro y Orígenes' o 'Pasaporte de Vuelta' buscan facilitar el reencuentro de emigrantes y descendientes con su tierra y apoyar el retorno.

"La mujer es motor de cambio en todos los proyectos de cooperación internacional", ha destacado en alguna ocasión, impulsando su liderazgo y capacitación.

Un perfil técnico y experimentado

En un contexto donde la estabilidad es el mensaje principal, mantener a González Gago al frente de Presidencia envía una señal clara: se apuesta por perfiles técnicos, experimentados y de máxima confianza.

Preside ya la primera Comisión de Secretarios de la legislatura, órgano clave para coordinar las consejerías y preparar los asuntos que llegan al Consejo de Gobierno.

Su experiencia como letrado y alto cargo administrativo resulta invaluable para navegar las complejidades de una coalición y garantizar una Administración cohesionada y orientada a mejorar los servicios públicos.

No es un perfil mediático. Prefiere el trabajo discreto, las reuniones técnicas y la coordinación efectiva. Pero esa discreción es precisamente su fortaleza: es el pegamento institucional que permite que el Gobierno funcione con fluidez.

A sus 61 años, Luis Miguel González Gago encarna un modelo de político-funcionario cada vez más escaso: alguien que conoce la Administración desde dentro, que ha ocupado casi todos los escalones y que entiende las necesidades del territorio rural y de las pequeñas entidades locales.

Su reelección no es un premio a la antigüedad, sino el reconocimiento a una gestión eficaz en un momento en el que Castilla y León necesita estabilidad para afrontar retos estructurales como la despoblación, la modernización administrativa y la proyección exterior.

"Trabajaré con dedicación y lealtad para construir una Castilla y León más fuerte y con más oportunidades para todos", prometió el pasado 15 de junio. En un Gobierno que se presenta como continuista y útil, esas palabras suenan a programa de acción más que a declaración de intenciones.

Desde el pequeño municipio de Pozuelo de la Orden hasta el despacho de la Presidencia, pasando por juzgados, consejerías y las Cortes, Luis Miguel González Gago ha recorrido un camino largo y coherente.

Hoy, reelegido y con renovada confianza, sigue al timón de una Consejería que es mucho más que un nombre: es el centro neurálgico desde el que se coordina el presente y se prepara el futuro de Castilla y León.