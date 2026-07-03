De Pollán a Pico: los consejeros de la Junta presentarán sus programas de gobierno entre el 13 y el 20 de julio en las Cortes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con sus vicepresidentes y consejeros en el acto de su toma de posesión, el pasado 15 de junio Rubén Cacho ICAL

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este viernes la solicitud presentada por el Grupo Popular y el Grupo Vox, al amparo del artículo 23.5 del Estatuto de Autonomía, para habilitar el mes de julio como periodo extraordinario de sesiones.

Esta decisión permite tramitar en la Comisión de la Presidencia los asuntos relacionados con el control de la aplicación del principio de subsidiariedad en los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea, y sobre todo, autoriza las comparecencias de los miembros del Gobierno autonómico.

Unas comparecencias a petición propia, para informar sobre el programa de actuaciones que desarrollarán durante esta legislatura.

De este modo, lo que habitualmente sería un mes sin actividad parlamentaria ordinaria se convierte en un periodo habilitado específicamente para que el nuevo Ejecutivo rinda cuentas ante la Cámara desde el primer momento.

De Pollán a Pico

Con este marco legal ya aprobado, las Cortes de Castilla y León inician la XII Legislatura con una agenda parlamentaria intensa y muy concreta.

Entre el 13 y el 20 de julio, los consejeros del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco desfilarán uno tras otro por la Cámara para presentar su programa de actuaciones ante los procuradores.

El calendario oficial organiza estas comparecencias en sesiones de mañana a las 10:00 horas y de tarde a las 17:00 horas, y dibuja un recorrido que comienza con Carlos Pollán y termina con Alberto Díaz Pico, dos nombres propios de Vox que dan título a este primer gran examen parlamentario del Ejecutivo.

El lunes 13 de julio por la mañana abrirá el ciclo el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, a las 10:00 horas.

Por la tarde del mismo día comparecerá la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, que asume las competencias vinculadas a Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

Al día siguiente, martes 14, la mañana estará dedicada al Consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que comparecerá a las 10:00 horas, mientras que a las 17:00 horas de la tarde lo hará Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno.

El miércoles 15 de julio a las 10:00 horas de la mañana subirá al estrado el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a las 17:00 horas de la tarde lo hará María González Corral, nueva titular de Medio Ambiente y Energía.

El jueves 16 la sesión de las 10:00 horas de la mañana corresponderá a Cristina Sanchidrián, que dirige la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, y la de las 17:00 horas de la tarde a Joaquín Antonio Pino, consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

El viernes 17 de julio solo habrá comparecencia por la mañana, a las 10:00 horas, a cargo de Alejandro Vázquez, que repetirá como Consejero de Sanidad y Bienestar Social tras incorporar también las competencias de servicios sociales.

La última jornada del calendario será el lunes 20 de julio. A las 10:00 horas de la mañana comparecerá María Pardo Álvarez, nueva Consejera de Educación, y a las 17:00 horas de la tarde cerrará el ciclo José Alberto Díaz Pico, al frente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

El primer contacto directo

De este modo, el recorrido que empieza con Pollán concluye con Pico, marcando simbólicamente el principio y el final de esta tanda de comparecencias en las Cortes.

Estas sesiones suponen el primer contacto directo de los procuradores con el nuevo equipo de gobierno surgido del pacto entre el Partido Popular y Vox.

Los consejeros tendrán que exponer sus prioridades, los objetivos para la legislatura y las líneas de actuación en cada área, mientras los grupos parlamentarios podrán interpelarlos sobre los temas que consideren más relevantes.

El calendario deja libre la tarde del viernes 17 y concentra el grueso de las intervenciones en apenas seis días laborables, lo que refleja la voluntad de las Cortes de avanzar con rapidez en el arranque de la XII Legislatura.

El formato elegido, con sesiones tanto de mañana como de tarde en la mayoría de los días, permitirá a los consejeros desarrollar con detalle sus planes y responder a las preguntas de los procuradores sin prisas innecesarias.

El hecho de que tanto el primer como el último compareciente pertenezcan a Vox subraya el peso que este partido ha adquirido en el nuevo Ejecutivo autonómico, con tres consejerías y una vicepresidencia en sus manos.

Del 13 al 20 de julio, las Cortes vivirán una semana parlamentaria especialmente activa que servirá para poner sobre la mesa las grandes líneas de actuación del Gobierno de Mañueco durante la XII Legislatura.