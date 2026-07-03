Entra en vigor: los descuentos del Verano Joven para viajar en tren con rebajas de hasta el 90% y un viaje gratis

El ministro Óscar Puente consulta su móvil desde su escaño en el Congreso. Europa Press

Los jóvenes de entre 18 y 30 años ya pueden viajar desde este 1 de julio con los descuentos del programa Verano Joven 2026, una iniciativa del Gobierno que permite ahorrar hasta un 90% en billetes de tren y autobús durante los meses de julio, agosto y septiembre

La medida beneficia también a miles de castellanos y leoneses que cumplen los requisitos y que podrán recorrer España y Europa a un precio mucho más reducido.

En Castilla y León, el programa tiene una especial relevancia. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad cuenta con alrededor de 300.000 jóvenes de entre 18 y 30 años, potenciales beneficiarios de esta iniciativa.

De ellos, cerca de 150.000 se encuentran dentro del tramo de edad exigido por el programa, al haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

¿Qué descuentos ofrece el Verano Joven 2026?

Los descuentos estarán disponibles para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y son los siguientes:

50% de descuento en trenes AVE, Avlo y Larga Distancia, con un máximo de 30 euros por billete.

50% de descuento en los trenes Avant.

90% de descuento en los servicios de Media Distancia convencional y Ancho Métrico.

50% de descuento en el pase Global Flexible de Interrail de 10 días durante dos meses, cuando se adquiera a través de Renfe.

Estas ayudas buscan fomentar la movilidad juvenil, el turismo sostenible y el uso del transporte público durante el periodo estival.

Un viaje gratis para quienes viajen más

Además de las bonificaciones del Gobierno, Renfe ha puesto en marcha una promoción adicional para los usuarios del programa de fidelización Más Renfe y Más Renfe Joven.

Los jóvenes que realicen al menos dos viajes en trenes AVE, Avlo o Larga Distancia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, y vinculen sus billetes a su cuenta de fidelización, recibirán un billete gratuito para utilizar entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026.

Cada cliente podrá conseguir hasta dos códigos de viaje gratuito, que serán enviados una vez finalice la campaña de verano.

Asimismo, los menores de 26 años que realicen cuatro o más viajes durante la promoción podrán obtener gratuitamente la tarjeta Más Renfe Joven, o renovarla sin coste si está próxima a caducar.

Gracias a esta tarjeta podrán seguir disfrutando durante todo el año de descuentos del:

30% en AVE y Larga Distancia.

25% en Avant, Media Distancia, Cercanías y Rodalies.

Castilla y León, una comunidad donde el tren gana protagonismo

La campaña coincide con el incremento de usuarios del ferrocarril en Castilla y León, donde las conexiones de Alta Velocidad han mejorado notablemente en los últimos años.

Ciudades como Valladolid, León, Burgos, Palencia, Segovia, Zamora o Sanabria cuentan con servicios de Alta Velocidad que facilitan los desplazamientos tanto hacia Madrid como hacia otros puntos del país.

A ello se suma la amplia red de Media Distancia que conecta buena parte de las capitales de provincia de la comunidad, haciendo que los descuentos tengan un impacto especialmente relevante para estudiantes universitarios, jóvenes trabajadores y quienes regresan a sus municipios durante el verano.

¿Quién puede solicitar el Verano Joven?

Pueden acceder a las ayudas los jóvenes:

Con nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea con residencia legal en España.

Nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive.

El registro debe realizarse al menos 24 horas antes de comprar el primer billete, ya que es necesario obtener un código personal e intransferible que se utilizará durante toda la campaña.

Cómo conseguir el código

Los interesados deben registrarse previamente en la web habilitada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La inscripción puede realizarse mediante:

Sistema Cl@ve o certificado electrónico.

Introduciendo los datos del DNI o NIE, fecha de nacimiento, nacionalidad y municipio de residencia.

Una vez validada la información, el usuario recibe un código personal por correo electrónico o SMS, válido durante toda la campaña del Verano Joven.

Además de facilitar escapadas durante el verano, los descuentos permiten conectar con universidades, centros de trabajo o destinos turísticos a un coste mucho más reducido, fomentando un modelo de transporte más sostenible.