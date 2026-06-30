CSIF anuncia movilizaciones al inicio de curso: “No es de recibo que no haya colaboración entre Ministerio y comunidades”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho este martes, 30 de junio, balance de los cursos escolar y universitario 2025-2026 finalizados y ha anunciado posibles movilizaciones en Educación.

Todo en una rueda de prensa ante los medios de comunicación en la que han participado Isabel Madruga, presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Roberto Fernández, responsable del área de Universidad y Mariano González, secretario de negociación del sector de Educación.

El curso 2025-2026 termina para “el profesorado castellano y leonés con un sentimiento generalizado de falta de reconocimiento”, ha denunciado CSIF.

“Las aulas han vuelto a funcionar porque miles de docentes han estado a la altura, pero ese esfuerzo no puede servir de excusa para aplazar mejoras pendientes y acordadas en septiembre de 2025”, han advertido desde el sindicato.

Isabel Madruga, la presidenta del sector de Educación de Castilla y León ha asegurado que “el cansancio que denuncia el profesorado tiene causas concretas” y “una de las más evidentes es la burocracia, que consume tiempo y energía” especialmente en lo “referente a la evaluación”.

Son informes, plataformas, registros y tareas administrativas que “restan espacio a lo esencial que pasa por enseñar, preparar clases, atender al alumnado y coordinarse pedagógicamente” para “reducir burocracia y devolver al profesorado tiempo para educar”.

Peticiones

“El curso 2025/2026 ha finalizado con la exigencia de toda la comunidad educativa de que se cumpla el Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo, que establece que para trabajos sedentarios propios de aulas unas temperaturas orientativas de 17 a 27º”, ha afirmado Madruga.

Ha asegurado que, en los últimos días “se han superado los 30º” y ha pedido un “plan de climatización y de eficiencia energética” en algo que han trasladado a la nueva consejera de Educación, María Pardo que les ha asegurado que lo pondrá en marcha para alumnos de entre 0 a 3 años”. “Desde CSIF exigimos más ha añadido la presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León.

Por otra parte, Madruga ha valorado “negativamente” que el acuerdo del nuevo Gobierno autonómico “no recoja medidas para mejorar las condiciones laborales del profesorado”.

“El acuerdo ensalza la educación de calidad en Castilla y León pero no realiza ningún reconocimiento ni propone mejoras para uno de los pilares básicos del éxito como son los docentes”, ha añadido Madruga.

Ha pedido a la nueva Consejería un acuerdo para “aumentar el reconocimiento a la labor del profesorado y su “necesaria y justa” equiparación salarial que tienen una “pérdida de hasta 850 euros mensuales con respecto a las comunidades con retribuciones más altas”.

A esto se añade la atención a la diversidad, que “cada vez es más compleja y el profesorado no puede afrontarlo solo con voluntad”, ha añadido Isabel Madruga que ha asegurado que la propuesta de incorporar 50 profesionales más de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica por curso durante cuatro años tiene que ser el punto de partida, no el límite porque es insuficiente”.

“La atención a la diversidad debe ser una prioridad y ser reforzada. También que los protocolos de acoso sean efectivos y pedimos convocar esas 1.000 plazas para los catedráticos en Castilla y León”, ha añadido Madruga.

Negociación y movilizaciones

Respecto a la reunión que se ha convocado para este viernes, 3 de julio, por parte de la Consejería de Educación, para negociar la reducción lectiva del profesorado mayor de 55 años y el reconocimiento de la función tutorial, CSIF asegura que acudirá “con voluntad de acuerdo y sentido de responsabilidad”.

“Consideramos que estas medidas deben aplicarse en el curso 2026-2027 con garantías, planificación y dotación suficiente del cupo, de forma que no se conviertan en una nueva carga organizativa para los centros”, ha explicado Isabel Madruga.

Desde CSIF han recalcado que es “básico” que la Junta “respalde y refuerce la figura de la autoridad del docente” y que “este tenga las herramientas suficientes para hacer frente a las situaciones complejas en el aula”.

El sindicato exige además que se implemente “de forma adecuada lo establecido en el artículo 124.5 de la LOMLOE, en el que se pide a las administraciones educativas que regulen protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia.

“Si la situación de todos los asuntos mencionados no cambia y los compromisos no avanzan con claridad, una vez finalizado el curso 2025-2026, CSIF ya ha anunciado movilizaciones al inicio del próximo curso, sin descartar la convocatoria de huelga. No es de recibo que no haya colaboración entre el Ministerio y comunidades”, ha confirmado Madruga, si “la negociación no avanza”.

Madruga, ha asegurado que la política “afecta en todo” y que “no se puede usar la educación como arma política”.

Además, han hablado de que el pasado 26 de junio el sindicato independiente presentó en las Cortes un total de 50.000 firmas de la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por ellos en mayo de 2025, para “aprobar una ley sobre la implantación de enfermería escolar”.

“Una vez se validen las firmas, se exige un mínimo de 10.000, la ILP se tramita de forma oficial con una Proposición de Ley en las Cortes. La Mesa publicará la ILP en el Boletín Oficial, un pleno tendrá que votar su toma en consideración, y si la votación es positiva, la iniciativa es admitida a trámite parlamentario ordinario y se lleva a las comisiones correspondientes”, ha finalizado Madruga.

Asuntos que han sido abordados también por Mariano González, secretario de negociación del sector de la Educación en

Universidad

Roberto Fernández, el responsable de CSIF en el área de Universidad de Castilla y León, ha señalado que el sistema universitario de la región “afronta una nueva etapa” con la “atribución de las competencias en materia de universidad a la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio”.

Ha apostado por un “consenso educativo que dote al sistema universitario de la estabilidad precisa” y por “superponer un refuerzo de las universidades públicas de Castilla y León”.

“Es importante que las universidades orienten sus titulaciones teniendo en cuenta la realidad del mercado laboral sin olvidar su papel como ascensor social o formador de ciudadanos con una reflexión y crítica constructiva, sin llegar a convertirse en meros agentes de colocación”, ha añadido Fernández.

Ha demandado al nuevo consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que “rompa con las sinergias precedentes y proceda a abrir un espacio de diálogo con los interlocutores sociales” porque “es el momento de poner en valor al personal docente investigador, al personal técnico de gestión y administración de servicios de la enseñanza pública”.

El de CSIF ha pedido “abordar una financiación plurianual para las universidades”, ha reclamado también “un incremento importante de inversiones para las infraestructuras universitarias”.

Y, además, un “plan de rejuvenecimiento de plantillas” , el “desarrollo de la LOSU” y la “homogeneización de la carrera horizontal del PTGAS” además de “la autorización del pago del premio de jubilación del PTGAS funcionario” y “permitir la estabilización de los profesores ayudantes del Programa María Goyri”, medidas que “ha valorado en 50 millones de euros de inversión”.