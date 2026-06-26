Los veterinarios avisan: “La temperatura del suelo supera los 60 grados y eso provoca quemaduras en las patas”

Imagen de ilustración de un gato en el veterinario.

El aumento de las temperaturas registrado durante los últimos días ha llevado al Colegio de la Profesión Veterinaria de León a lanzar una advertencia sobre los riesgos que la ola de calor supone para los animales de compañía.

Los expertos recuerdan que los golpes de calor y los episodios de deshidratación pueden tener consecuencias graves para perros y gatos si no se adoptan medidas preventivas.

Desde el Colegio destacan que una de las principales recomendaciones pasa por garantizar una correcta hidratación.

"Es importante proporcionar a los animales agua fresca y limpia durante toda la jornada, de manera que mantengan una hidratación óptima", señalan los veterinarios, que insisten en que las mascotas deben tener acceso constante a los bebederos, también durante los paseos.

Los profesionales alertan además sobre los riesgos que supone el asfalto caliente para los perros.

Durante las horas centrales del día, la temperatura del suelo puede superar los 60 grados centígrados, provocando quemaduras en las almohadillas.

Por ello, recomiendan evitar las salidas en los momentos de mayor calor y optar por los paseos a primera hora de la mañana o al final de la tarde.

"Los animales de compañía también pueden sufrir golpes de calor", recuerdan desde el Colegio de la Profesión Veterinaria de León.

En este sentido, aconsejan evitar el ejercicio físico intenso durante los días más calurosos y buscar siempre zonas con sombra y buena ventilación.

Los veterinarios explican que la combinación de agua, sombra y ventilación constituye la mejor fórmula para proteger a las mascotas frente a las altas temperaturas.

Asimismo, recomiendan medidas sencillas como humedecer la cabeza y el cuello del animal para favorecer su refrigeración, siempre evitando cambios bruscos de temperatura.

Cómo saber si una mascota está sufriendo un golpe de calor

Reconocer los síntomas a tiempo puede ser clave para evitar complicaciones graves. Entre las señales de alerta más frecuentes se encuentran:

Jadeo excesivo o dificultad para respirar.

Debilidad o apatía.

Tambaleo, desorientación o falta de coordinación.

Encías muy enrojecidas o, por el contrario, excesivamente pálidas.

Vómitos o diarrea.

Salivación abundante.

Ante cualquiera de estos síntomas, los veterinarios recomiendan trasladar al animal a una zona fresca, ofrecerle agua y contactar lo antes posible con un profesional veterinario.

Desde el Colegio de la Profesión Veterinaria de León insisten en que la prevención es la mejor herramienta frente a la ola de calor.

"Proporcionar agua, sombra y ventilación se convierte en la clave para mantener a los animales en buen estado y evitar riesgos", concluyen.