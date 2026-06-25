La Junta reorganiza su estructura con diez nuevas viceconsejerías y redefine el reparto de competencias

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de toma de posesión de los miembros del Gobierno de la XII Legislatura R. Cacho ICAL

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves el decreto firmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por el que se crean diez viceconsejerías y se regula su funcionamiento.

Una medida que redefine la estructura administrativa del Gobierno autonómico y refuerza la coordinación en áreas consideradas estratégicas.

La nueva organización incorpora viceconsejerías en prácticamente todas las grandes áreas de gobierno, con competencias que abarcan desde la administración pública y la economía hasta la sanidad, el medio ambiente, la acción cultural o la transformación digital.

Entre las novedades destaca la creación de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, adscrita a la Consejería de la Presidencia (PP).

Este órgano asumirá competencias relacionadas con las relaciones institucionales, la administración local, la acción exterior, la memoria democrática, la función pública, la transparencia, el gobierno abierto y la atención ciudadana.

En el ámbito económico, la Viceconsejería de Economía y Competitividad, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda (PP), coordinará la promoción de la actividad económica, la internacionalización empresarial, la captación de inversiones, la digitalización y la innovación.

Además, tendrá un papel destacado en la búsqueda de soluciones para empresas en crisis. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) quedará adscrito a este departamento.

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio (PP) contará con la Viceconsejería de Dinamización Industrial y Laboral, que asumirá competencias en diálogo social, industria, comercio, economía social y empleo.

También coordinará la respuesta ante situaciones empresariales complejas y tendrá bajo su dependencia al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl).

Por su parte, la nueva Viceconsejería de Familia y Ayudas Sociales concentrará las políticas de apoyo a las familias, la juventud, las ayudas sociales y la prevención de adicciones.

La gestión ambiental y energética recaerá en la Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía (PP), que asumirá competencias tan amplias como la gestión forestal, la prevención y extinción de incendios, la conservación de la biodiversidad, el ciclo integral del agua, los residuos, las infraestructuras ambientales y la política energética y minera.

El Ente Regional de la Energía de Castilla y León dependerá de esta estructura.

Sector primario

Otra de las áreas reforzadas es la digitalización. La Viceconsejería de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, integrada en la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (PP), gestionará las políticas relacionadas con las telecomunicaciones, la sociedad de la información, la red informática corporativa y el desarrollo de la inteligencia artificial en la Administración autonómica.

En el sector primario, la Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Medio Rural coordinará la gestión de los fondos europeos Feaga y Feader y liderará la modernización y digitalización del medio rural. También asumirá competencias en caza, pesca, flora, fauna y evaluación ambiental.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) quedará adscrito a este órgano.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social (PP) incorporará dos viceconsejerías diferenciadas.

La de Sanidad coordinará la asistencia sanitaria, la salud digital, la calidad asistencial, la inspección y las infraestructuras sanitarias, además de supervisar la Gerencia Regional de Salud.

La de Bienestar Social se centrará en las políticas dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad y atención a la dependencia.

Finalmente, la Viceconsejería de Acción Cultural, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes (Vox), gestionará la promoción cultural y artística, el patrimonio cultural, las infraestructuras culturales, el impulso al turismo y la promoción internacional del español.

Con esta reorganización, el Ejecutivo autonómico busca reforzar la coordinación entre departamentos, agilizar la gestión de políticas públicas y dotar de mayor capacidad ejecutiva a áreas consideradas prioritarias para el desarrollo económico y social de Castilla y León.