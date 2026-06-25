Confirmado por el Gobierno: ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas de menores de 16 años para este año

Muchas familias desconocen que existe una ayuda estatal para reducir el coste de las gafas y las lentillas de niños y adolescentes

Se trata del Plan VEO, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad que financia hasta 100 euros al año para la adquisición de sistemas de ayuda visual destinados a menores de 16 años con problemas de refracción diagnosticados.

La medida cobra especial importancia en comunidades como Castilla y León, donde residen miles de niños y adolescentes en edad escolar para quienes una correcta salud visual resulta fundamental para su aprendizaje, desarrollo y bienestar.

Ver correctamente en el aula no solo influye en el rendimiento académico, sino también en la autoestima, la socialización y la calidad de vida.

Según los datos utilizados por el Ministerio de Sanidad para justificar la puesta en marcha del programa, uno de cada diez menores tiene problemas de visión sin corregir por motivos económicos.

Además, el 20% de las personas prolonga durante años el uso de sus gafas, una situación especialmente preocupante durante la infancia y la adolescencia, etapas clave para el desarrollo visual.

¿Qué es el Plan VEO?

El Plan VEO es un programa de ayudas del Ministerio de Sanidad destinado a financiar la compra de gafas graduadas o lentillas para menores de edad.

La ayuda alcanza hasta 100 euros por beneficiario y año y se aplica directamente en el establecimiento óptico adherido al programa.

Si el producto cuesta menos de 100 euros, la familia no tendrá que pagar nada. Si el importe supera esa cantidad, solo deberá abonar la diferencia.

Pueden acceder al Plan VEO, niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años inclusive.

También menores con un problema de refracción diagnosticado que requiera corrección visual.

Personas con derecho a asistencia sanitaria financiada con fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud.

Por último, menores cubiertos por mutualidades como MUFACE, MUGEJU o ISFAS, incluso cuando dispongan de aseguramiento privado.

La ayuda permite financiar una montura básica con lentes graduadas y tratamiento antirreflejante.

El cambio de lentes graduadas en unas gafas ya existentes. También lentes de contacto o lentillas.

Y el líquido necesario para el mantenimiento de las lentillas durante un año completo.

¿Cómo se solicita la ayuda?

La solicitud no puede realizarse por internet.

Las familias deberán acudir presencialmente a una óptica adherida al Plan VEO con la documentación necesaria.

Será el propio establecimiento el que tramite el expediente a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Sanidad.

Una vez aprobada la ayuda, la óptica avisará a la familia cuando las gafas o lentillas estén disponibles para su recogida.

Para solicitar la ayuda será necesario presentar una prescripción o receta que acredite el problema de refracción y los datos identificativos del menor y de su padre, madre o tutor.

El código CIPA de la tarjeta sanitaria o documento equivalente y el formulario oficial de autorización y declaración responsable del programa.

¿Se puede pedir más de una vez?

Sí, pero debe transcurrir al menos un año desde la anterior ayuda.

El programa permite una nueva solicitud cada 365 días, siempre que el menor siga cumpliendo los requisitos y disponga de una nueva prescripción actualizada.

¿Qué ocurre si las gafas cuestan más de 100 euros?

La ayuda cubre como máximo 100 euros.

Por ejemplo si unas gafas cuestan 80 euros, la familia no pagará nada.

Por su parte, si cuestan 150 euros, el Plan VEO aportará 100 euros y la familia abonará los 50 restantes.

La ayuda se aplica íntegramente en el momento de la compra. Si unas gafas cuestan 80 euros, los 20 euros restantes no podrán utilizarse posteriormente para otro producto.

Las ayudas podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Una medida para reducir desigualdades

La salud visual es uno de los gastos sanitarios que más frecuentemente deben asumir las familias de su bolsillo

A diferencia de otros tratamientos, las gafas y las lentillas no forman parte de las prestaciones habituales financiadas por la sanidad pública para la mayoría de los casos.

Por ello, el Ministerio de Sanidad defiende que el Plan VEO busca garantizar la igualdad de oportunidades durante la infancia, evitando que motivos económicos impidan corregir problemas visuales que pueden afectar al aprendizaje, al rendimiento escolar o al desarrollo personal de niños y adolescentes.