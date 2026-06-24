Los alcaldes de León y Palencia respaldan el esclarecimiento de la operación en Soria: “Quien la hace, que la pague"

El alcalde José Antonio Diez asiste a la celebración de la misa de San Juan Campillo ICAL

Los alcaldes de León y Palencia, ambos del PSOE, reaccionaron este miércoles a la investigación judicial abierta en el Ayuntamiento de Soria por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, una operación que se saldó con la detención de seis personas, entre ellas la concejala de Medio Ambiente, Turismo y Comercio, Yolanda Santos.

El alcalde de León, José Antonio Diez, defendió que, si finalmente se acreditan responsabilidades, los implicados deberán asumir las consecuencias.

“Lo lógico es que, si hay algún indicio, lo paguen aquellos que lo hayan cometido, pero tanto aquí como en cualquier otro sitio, sin ninguna diferencia”, afirmó.

Diez reconoció que los hechos le han causado sorpresa, al igual que a la mayoría de la ciudadanía, aunque admitió no disponer todavía de información suficiente sobre el caso.

En este sentido, explicó que conoce únicamente que se practicaron varias detenciones y que se produjo un registro en el Ayuntamiento soriano, pero aseguró desconocer los detalles que han motivado la actuación policial.

Asimismo, reclamó “la máxima transparencia y facilidad” para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la autoridad judicial puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías y esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, lanzó un mensaje de “prudencia” ante una investigación que continúa abierta y pidió esperar al avance de las diligencias judiciales antes de extraer conclusiones.

La regidora expresó además su solidaridad con el alcalde de Soria y con los responsables municipales que pudieran verse afectados por unos hechos de los que, según apuntó, podrían no haber tenido conocimiento.

Andrés señaló que una presunta trama integrada por políticos y funcionarios puede sorprender incluso a los máximos responsables de una administración local y calificó una situación de estas características como una “traición” cuando afecta a personas del propio equipo de gobierno.

No obstante, dejó claro que, si se confirman responsabilidades, estas deberán ser asumidas. “Quien la hace que la pague”, manifestó.

La alcaldesa palentina también trasladó su apoyo a los concejales del Ayuntamiento de Soria, al actual alcalde y al exalcalde Carlos Martínez, lamentando el impacto que una investigación de alcance nacional puede tener sobre la imagen de una ciudad y sobre años de trabajo institucional.

En este sentido, defendió la trayectoria de la capital soriana, que calificó como un referente para muchos socialistas en materia de políticas públicas locales. A su juicio, sería injusto que unos presuntos comportamientos delictivos atribuidos a determinadas personas pudieran empañar la gestión desarrollada durante años en beneficio de la ciudadanía.

Tanto José Antonio Diez como Miriam Andrés coincidieron en reclamar el esclarecimiento de los hechos y en subrayar que, en caso de demostrarse irregularidades, los responsables deberán responder ante la Justicia. Mientras tanto, ambos dirigentes apelaron a la transparencia, la prudencia y el respeto al proceso judicial en curso.