El instituto público de Castilla y León con la mejor nota (9,975) de la PAU 2026: “Han aprobado el 100% de nuestros alumnos”

María del Tránsito Martín, directora del IES Claudio Moyano en Zamora. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Nuestro principal objetivo pasa por seguir siendo un centro público de referencia, donde cada alumno pueda desarrollar al máximo su talento, independientemente de sus circunstancias. Queremos continuar formando, no solo excelentes estudiantes sino también excelentes personas”, asegura María del Tránsito Martín de Castro, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ella es la directora del IES Claudio Moyano, el centro educativo público de Zamora que cuenta con el honor de haber formado a la alumna que ha obtenido la mejor nota de la PAU 2026 en Castilla y León.

Ella es Zhi Shan He Wu, que obtuvo un 9,975 y que planea estudiar una Ingeniería Biomédica tras completar unos exámenes de acceso a la universidad casi perfectos.

“En la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 han aprobado el 100% de nuestros alumnos”, añade la directora. Fruto también del trabajo y la dedicación de todo un equipo de profesores que buscan dar la mejor formación a los alumnos de dicho centro.

La historia del centro

“El IES Claudio Moyano abrió sus puertas el 1 de octubre de 1919. En junio de 1902 se colocó la primera piedra del actual edificio. El instituto, único en Zamora, estuvo ubicado en la actual biblioteca pública con otro nombre”, explica, en declaraciones a este periódico, María del Tránsito Martín de Castro, la directora de dicho centro educativo.

Añade que el paso del tiempo “impuso una remodelación del edificio” que “fue acometida en diciembre de 1990 para terminar en octubre de 1992” y dar, como resultado global, un centro educativo “de una destacable dignidad estructural” que “conserva el porte noble y elegante con el que nació”.

Esta remodelación adaptó también el centro a las nuevas exigencias de dotación e infraestructura planteadas por la LOGSE y allí se ofrece una formación “amplia y de calidad”.

Abarca la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato en sus diferentes modalidades destacando el de Investigación y Excelencia y Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior en la familia de Informática y Comercio.

“Nuestro alumnado tiene, principalmente, entre 12 y 18 años, aunque en Formación Profesional contamos también con estudiantes con mayoría de edad que buscan ampliar su formación”, explica la directora del centro.

Cuentan con “casi 800 alumnos en sus diferentes etapas y turnos” y disponen de “unas instalaciones amplias con aulas de referencia para los distintos grupos, laboratorios, talleres, biblioteca y espacios deportivos”.

Un lugar perfecto para formarse.

Parte del equipo del IES Claudio Moyano. De izquierda a derecha: Fernando García Pérez (jefe de estudios adjunto y profesor de matemáticas); ⁠Álvaro Gallego Carricajo (jefe de estudios adjunto y profesor de Biología y Geología); Javier Pérez Oliva (jefe de estudios y profesor de latín); Mª del Tránsito (directora y profesora de matemáticas); David Blanco Figal (jefe de estudios adjunto y profesor de Informática); ⁠Francisco José Ruiz Santiago (secretario y profesor de matemáticas); ⁠Carmen Escudero Turrado (jefa de estudios adjunta y profesora de Informática). Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El 100% de aprobados en la PAU 2026

“En la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 se han presentado un total de 71 jóvenes. Han aprobado el 100% de nuestros alumnos”, confiesa María del Tránsito Martín de Castro.

La preparación para la PAU en el IES Claudio Moyano “comienza en la etapa de la ESO” con un “profesorado implicado en la formación académica y personal desde que los alumnos inician su vida en el centro”.

Desde Primero de Bachillerato el profesorado “trabaja con una metodología que fomenta el razonamiento, la constancia en el estudio y la motivación por ser los mejores”, explica.

En el centro educativo, una vez finalizadas las clases ordinarias, se organiza un periodo específico de repaso, resolución de dudas y simulacros de examen para que los estudiantes lleguen a la prueba con “la máxima seguridad y confianza”.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de este año. Son excelentes. Pero, sobre todo, porque reflejan el trabajo constante del alumnado, la implicación de las familias y el enorme compromiso del profesorado”, nos cuenta María del Tránsito Martín de Castro.

Recuerda que en los últimos años “una media de cinco alumnos ha estado entre los 100 mejores alumnos del distrito USAL”.

Señala también que en Educación “siempre hay margen para mejorar”. Analizan cada curso los resultados y también buscan nuevas formas de ayudar a los estudiantes. Cuando el modelo funciona, se mantiene, aunque siempre se pueden incorporar mejoras para seguir avanzando.

La mejor nota de Zhi Shan

“Haber obtenido la mejor nota de la PAU 2026 en Castilla y León es una enorme satisfacción para toda la comunidad educativa. Este logro reconoce el esfuerzo de una alumna excepcional y también el trabajo conjunto realizado durante todos estos años”, señala la directora del IES Claudio Moyano.

Cuando se les comunicó que Zhi Shan era la nota más alta de la Comunidad con ese 9,975 la primera reacción desde el centro fue de “enorme alegría y emoción”. Se sintieron “muy felices” por ella. Sabían del “esfuerzo, la constancia y la dedicación que hay detrás de una calificación como esa”.

“Nos sentimos orgullosos de Zhi Shan, de su familia y de sus profesores que han contribuido en este logro. Pone en valor el trabajo que se hace cada día en un centro público y, en particular, en nuestro centro. Es un reconocimiento merecido al trabajo incansable del equipo directivo y el profesorado”, añade la directora.

Añade que, al mismo tiempo, este reconocimiento es “coherente” con la trayectoria académica de su alumnado “caracterizada por un elevado nivel de excelencia y exigencia”.

“No es infrecuente que estudiantes con expedientes sobresalientes, incluso con calificaciones próximas al 9,5, no alcancen la matrícula de honor debido al alto nivel de rendimiento general y al número limitado de estas distinciones”, afirma nuestra entrevistada.

El futuro

Tras este gran logro, desde el centro zamorano añaden que ven el futuro “con ilusión y responsabilidad” añadiendo que la educación “cambia constantemente” y que su “compromiso pasa por adaptarse” para “ofrecer lo mejor a sus alumnos”.

Con esta nota obtenida por Zhi Shan, desde el centro aseguran que ojalá esta nota “sirva para que más familias conozcan el proyecto educativo y la calidad de la educación” que en el lugar se imparte.

“Uno de los objetivos es hacer de nuestros alumnos los mejores. Nuestros objetivos son formar personas responsables, preparadas y comprometidas que luego recojan los frutos de lo que siembren”, afirman desde el centro educativo.

El IES Claudio Moyano seguirá buscando la excelencia el próximo año en busca de conseguir otro logro como el de este año, conseguir la mejor nota de la PAU 2026 en Castilla y León.