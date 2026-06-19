Pilar Garcés toma posesión como primera rectora de la UVa: “Es una victoria de la igualdad de oportunidades”

Pilar Garcés ha tomado posesión, en la mañana de este viernes 19 de junio, como primera rectora mujer en la historia de la Universidad de Valladolid en un acto que se ha celebrado en el Paraninfo de la institución académica, en el ‘edificio histórico’ de la Plaza de la Universidad.

En el mismo ha participado también el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha estado también el presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, o la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entre otros.

El acto ha arrancado con la entrada de la comitiva académica acompañada de la interpretación del himno ‘Veni Creator’ por el Coro Universitario, antes de que haya comenzado el turno de intervenciones.

Un turno que ha abierto Antonio Largo, rector saliente, que ha dado la palabra a la secretaria general, Helena Villarejo, que ha dado lectura al acuerdo de la Junta por el que se ha nombrado ‘Rectora Magnífica’ a Pilar Garcés García que ha jurado el cargo a continuación.

Después ha tenido lugar el intercambio de los atributos rectorales, birrete, muceta, medalla y bastón. Antonio Largo ha pronunciado su discurso para dar la palabra después a Alfonso Fernández Mañueco y antes de que comenzara el de la rectora entrante.

Un día “muy especial”

Pilar Garcés, en el comienzo de un discurso que ha durado más de 20 minutos, ha afirmado que es “un día muy especial” y ha querido agradecer la labor del equipo saliente y también la del suyo, que le ha llevado a coger el bastón de mando para los próximos seis años.

“Quiero agradecer al nuevo equipo, al mío, con experiencia, talento y vocación de servicio para hacer una universidad más fuerte, inclusiva y comprometida con la sociedad. La confianza depositada en mí es un verdadero honor”, ha apuntado.

Garcés ha añadido que asume el mandato “con humildad y con la voluntad de dialogar y trabajar por el bien común de la institución” apostando por el equipo y no por las individualidades.

También ha felicitado a Alfonso Fernández Mañueco por volver a ser el presidente de la Junta de Castilla y León.

“Las instituciones son las personas que le dan vida. Tienen que estar en el centro de todo. Nadie avanza solo”, ha añadido en su discurso.

Las personas y la burocracia “excesiva”

“El eje fundamental de nuestro programa está en la defensa de las personas. Apostamos por una universidad en la que cada miembro sea reconocido y escuchado. Que entienda que la excelencia institucional empieza por el respeto”, ha afirmado.

Pilar Garcés también ha hablado del “cansancio que provoca una burocracia excesiva”. Burocracia “necesaria que cuando deja de estar al servicio de las personas provoca un problema que hay que afrontar con decisión”, ha apuntado.

“Queremos avanzar hacia una universidad más ágil y cercana para servir a la sociedad. Una institución en la que la educación y los estudiantes estén por encima de todo”, ha señalado.

“Victoria de la igualdad de oportunidades”

“Es una victoria de la igualdad de oportunidades. Es emocionante recordar a esas mujeres pioneras que abrieron el camino para que yo esté hoy aquí. Es el esfuerzo silencioso de muchas de ellas”, ha asegurado Garcés.

Todo hablando de que ella es la primera mujer rectora de la UVa y poniendo el tono gracioso en su discurso cuando se ha dirigido a Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca, afirmando que “os hemos ganado”.

“La UVa y la USAL comparten siglos de historia y sana rivalidad académica. La UVa se ha adelantado a la hora de tener la primera rectora mujer de las dos universidades”, ha añadido.

Pilar Garcés ha pedido “compromiso y colaboración” a las instituciones y también se las ha ofrecido. Todo para impulsar los distintos campus de la Universidad de Valladolid, incluidos el de Soria, Segovia y Palencia.

“En tiempos de desánimo queremos recuperar la ilusión. Para hacer una universidad de la que sentirnos orgullosos. Todo lo que hacemos tiene sentido por y para nuestros estudiantes que son la razón de ser de todo”, ha añadido Garcés.

La nueva rectora ha añadido que el deporte será uno de los ejes de su programa y ha mencionado a Carlos Alcaraz al que ha deseado una “pronta recuperación” y ha destacado su “perseverancia y talento”.

“Con ilusión, vamos UVa cuatro”, ha finalizado Garcés.

“Qué bien suena el femenino”

“Qué bien suena el femenino”, ha afirmado el rector saliente, que ha querido felicitar y dar la enhorabuena a Pilar Garcés durante los próximos seis años que actuará como rectora con su “lealtad y apoyo”.

“Hoy se cierra una etapa y se abre una nueva. Como optimista que me declaro afronto el relevo con esperanza e ilusión. Nuestra universidad se proyectará al futuro para servir a la sociedad con responsabilidad y eficacia”, ha añadido Largo.

Ha apuntado que estos ocho años han sido “los mejores de su vida”, dando las gracias a toda la comunidad universitaria que “ha dado lo mejor, incluso en los momentos más complicados” como con la pandemia del coronavirus o la crisis energética.

Después ha hecho un repaso a sus ocho años de trayectoria como rector de la Universidad de Valladolid en una institución “innovadora, con las cuentas saneadas y comprometida con su territorio”.

“Es el fruto de años de esfuerzo colectivo. Eso hace grande a la universidad, que no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos”, ha añadido Largo Cabrerizo, asegurando que “si se han cometido errores los asume personalmente”.

También ha querido agradecer a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, su “apoyo” y ha querido mencionar también a su mujer y sus hijos por estos ocho años en los que ha permanecido en el cargo.

“En estos ocho años he aprendido que gobernar ocho años es servir a las personas. Estoy convencido de que hemos mejorado la vida de muchos. Es una universidad grande por la calidad y lo que aporta”, ha asegurado.

Todo para dar el relevo a la nueva rectora, Pilar Garcés y regresando a la Facultad de Ciencias sabiendo que “recibe una mejor universidad”.

Primera rectora mujer

Pilar Garcés (60 años) se convierte así en la nueva rectora de la Universidad de Valladolid. Es la primera mujer que lidera la institución en sus 800 años de historia. De Valladolid y doctora en Filología Inglesa y Alemana. Es catedrática, de hecho, en Filología Inglesa.

Lleva desde el año 1994 en la docencia y es, desde el año 2022, directora del Centro de Estudios de Asia, y vicedecana de Relaciones Internacionales en la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales desde 2023.

Además, ocupó durante siete años el cargo como directora general de Universidades e Investigación y fue viceconsejera en la Junta de Castilla y León.

Garcés se impuso en segunda vuelta a la candidata Carmen Camarero tras obtener el 52,57% de los votos el pasado mes de mayo.

Su mandato va a marcar el inicio de una nueva etapa de seis años, sin posibilidad de renovación, por primera vez en la historia.