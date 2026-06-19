La economía de Castilla y León supera a España con un crecimiento del 2,9%, aunque la Junta pide prudencia

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y la directora general de Presupuestos, Maria Isabel Campos, presentan la Contabilidad Regional de Castilla y León correspondiente al primer trimestre de 2026 Eduardo Margareto / ICAL

La economía de Castilla y León mantuvo un sólido ritmo de crecimiento durante el primer trimestre del año al registrar un avance del 2,9 por ciento, dos décimas por encima de la media nacional (2,7 por ciento), impulsada principalmente por la industria y los servicios, según los datos de la Contabilidad Regional.

Por el lado de la oferta, el mayor impulso llegó de la industria, cuya actividad aumentó un 4,2 por ciento, seguida del sector servicios, que creció un 3,7 por ciento, y de la construcción, con una subida del 2,4 por ciento. En contraste, el sector primario experimentó una caída del 7 por ciento, afectado por el descenso de las producciones y de los precios agrarios y ganaderos.

Desde la perspectiva de la demanda, la principal aportación al crecimiento económico procedió de la formación bruta de capital, es decir, de la inversión, que se incrementó un 7,2 por ciento durante el periodo analizado.

Con este resultado, Castilla y León continúa creciendo a un ritmo superior al de las principales economías europeas. En concreto, el aumento del PIB regional multiplica por diez el registrado en la Zona Euro (0,3 por ciento) y cuadruplica el de la Unión Europea (0,7 por ciento).

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, valoró positivamente los datos y aseguró que "seguimos creciendo a buen ritmo". Además, destacó que la Comunidad mantiene un comportamiento económico mejor que la media nacional y muy por encima de los principales indicadores europeos.

No obstante, el crecimiento muestra una ligera moderación respecto a 2025, ejercicio en el que la economía regional avanzó un 3,2 por ciento en el primer trimestre, un 3,1 por ciento en el segundo, un 3,5 por ciento en el tercero y un 3,3 por ciento en el cuarto.

Pese a que el dato actual se sitúa claramente por encima de la previsión de crecimiento de la Junta para este año, fijada en el 2,2 por ciento, Fernández Carriedo hizo un llamamiento a la prudencia de cara a los próximos meses.

El consejero advirtió de que la economía podría experimentar una desaceleración debido al impacto de factores como la subida de los tipos de interés y de la inflación, la finalización de los fondos europeos Next Generation y las consecuencias derivadas de la guerra entre Irán e Israel.

La Contabilidad Regional también refleja una evolución menos favorable del mercado laboral, con un descenso del 0,5 por ciento del empleo medido en puestos de trabajo, un indicador que introduce cautela sobre la evolución económica en los próximos trimestres.